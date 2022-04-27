Sendika ve meslek örgütlerinden 1 Mayıs için ortak çağrı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:30

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenecek mitinge katılma çağrısı yaptı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıya sendikalar ve meslek odalarının temsilcilerinin yanı sıra sanatçılar da katıldı.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan oyuncu Tilbe Saran, ekonomi, hukuk ve özgürlükler konusunda eleştirilerde bulunarak, "Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. İşçiler, emekçiler, tüm sömürülenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var" diye konuştu.

"AKP KAYNAKLARI BİR AVUÇ PATRONA AKTARIYOR"

Bu düzenin çarklarının zengini daha zengin etmek üzere kurulduğunu söyleyen Saran, “Çarklar sermayeye ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor” dedi.

"HERKESİ ÇAĞIRIYORUZ"

20 yıldır ülkeyi yönetenlerin sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen Saran, “Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına 'artık yeter' diyoruz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacaklarını belirten Saran, emekten, barıştan ve özgürlükten yana olan herkesi meydanlara davet ettiklerini söyledi.

Saran'ın ardından konuşan diğer oyuncular da yurttaşları 1 Mayıs'ta meydanlara davet etti.