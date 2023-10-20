TKH'den İsrail'e karşı suç duyurusu: 'Kınamakla yetinemeyiz'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:51

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:51

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), İsrail’in Filistin'de yönelik yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları üzerine suç duyurusunda bulundu.

TKH'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze’de yaşayan Filistin halkına karşı TCK’da suç olarak nitelendiren soykırım ve insanlığa karşı suç işlemiş, ABD başkanı Joe Bıden ise gerek yaptığı açıklamalar ile gerekse İsrail devletine Gazze’deki suçların işlenmesini sürdürmek için özgülenen askeri yardımlar ile bu suça iştirak etmiştir” ifadeleri yer aldı.

TKH'nin "soykırım" ve "insanlığa karşı suç"lardan suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi ve ordu ile emniyet yönetiminden 6 isim daha yer aldı.

"KINAMAKLA YETİNEMEYİZ"

Dilekçenin cumhuriyet savcılığına tesliminin ardından TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dünyanın gözünün önünde Filistin halkı, Gazze halkı yerlerinden yurtlarından ediliyor, beyaz fosfor bombası kullanılarak çocuklar katlediliyor, özellikle sağlıkçılar, gazeteciler, sivil halk hedef alınıyor. İsrail’in Gazze halkı üzerinde uyguladığı bu terörün kesinlikle karşılıksız kalmaması gerekir. Biz komünistler Filistin davasının her zaman yanında durduk. Bugün İsrail’in uyguladığı teröre karşı meydanları doldurduk. Ancak ne kınamakla ne de sadece karşı olduğumuzu söylemekle yetinemeyiz. İsrail savaş kabinesi daha fazlasını hak ediyor. Daha büyük yaptırımları hak ediyor.”