TKH'den İstanbul halkına çağrı: Sermayenin egemenliğine, inşaat patronlarına, sağcılara ve yağmacılara mahkûm değilsiniz!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul'da da Büyükşehir Belediye ile Ümraniye, Sultanbeyli, Bağcılar ve Sultangazi Belediye Başkanlığı adaylarını tanıttı. Açıklamada "Sermayenin egemenliğine, inşaat patronlarına, sağcılara ve yağmacılara mahkûm değilsiniz" ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:49
TKH'den İstanbul halkına çağrı: Sermayenin egemenliğine, inşaat patronlarına, sağcılara ve yağmacılara mahkûm değilsiniz!
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TKH İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geri dönüşüm işçisi Ziya İncedere'yi, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı için belediye işçisi Funda Odabaş'ı, Ümraniye Belediye Başkanlığı için emekli öğretmen Selim Çelik'i, Sultangazi Belediye Başkanlığı için TKH Merkez Komite üyesi Evrim Saldıran'ı ve Bağcılar Belediye Başkanlığı için metal işçisi Barış Doğan'ı aday gösterdi.

TKH, İstanbul'un 39 ilçesinde Belediye Meclisi seçimleri için aday tanıtımı yaptı. Seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini duyuran TKH, "Yağmaya, ranta, yalana ve sağcılığa mahkûm değilsin" ve "İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen için sözümüz var" sloganları ile seçimlere giren TKH orak çekiçli amblemiyle tüm Türkiye'de seçim pusulasında bulunacak." açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"İstanbul halkına çağrımızdır:

Sermayenin egemenliğine, inşaat patronlarına, sağcılara ve yağmacılara mahkûm değilsiniz!

Patronlar gökdelenlerde yaşayıp sefa sürerken, İstanbul’da milyonlarca emekçinin sefalet içinde yaşamasını kabul etmiyoruz.

En temel insani ihtiyaçlarımız olan ulaşım, barınma, ısınma gibi haklarımızın, patronların iki dudağı arasında kalmasını ve kâr hırslarına endeksli halde olmasını kabul etmiyoruz.

İstanbul’da beklenen büyük depremin para babalarının çıkarları uğruna görmezden gelinmesini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin rantçılar, ihaleciler ve talancılar tarafından bir fırsat olarak görülmesine izin vermeyeceğiz.

Türki­ye’ni­n geneli­nde olduğu gibi İstanbul’da da yalanla, sağcılıkla ve sol gösterip sağ vurarak yürütülen düzen siyaseti emekçilere düşmandır.

Emekç­ileri­n dostu komün­istlerd­ir."



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