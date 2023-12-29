TKH'den Süper Kupa skandalı üzerine istifa çağrısı: Bu ülke, bu halk satılık değildir!
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesinde yaşanan skandallar üzerine Türkiye Komünist Hareketi "Ülkeyi ve değerlerini satılık olarak görenlere verilecek tek bir yanıt vardır: İstifa edin!" çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan'da bugün oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali öncesi yaşanan skandallar zinciri üzerine komünistlerden bir açıklama geldi.
Türkiye Komünist Hareketi tarafından yapılan "Rezaletin sorumlusu AKP'dir! Spor Bakanı ve TFF Başkanı istifa etmelidir!" başlıklı yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde yaşananlar büyük bir skandal olarak tarihe geçmiştir. Gözünü para hırsı bürüyen AKP'nin ve futbol patronlarının bu skandalda büyük payı vardır. Cumhuriyet'in 100. yılında, büyük bir spor organizasyonunu adeta nispet yapar gibi Suudi Krallığı'na satan anlayış, bu işin esas sorumlusudur.
Spor organizasyonlarını sermayenin hırslarına peşkeş çeken, siyasi destek için satan AKP'nin "yerli ve milli" edebiyatı bir kez daha çökmüştür. Petro-dolarlar için ülkenin sporunu dahi satan AKP'ye yanıtımız bellidir: Bu ülke, bu halk satılık değildir!
Bununla birlikte, futbolun patronlarının da "bu işten" kolayca sıyrılması mümkün değildir. Ülkemizde yağmanın adresi olanlar, "Cumhuriyet değerleri" edebiyatı ile bu olayın bir parçası oldukları gerçeğini saklayamazlar. Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz edemeyenlerin, şimdi ses çıkarması sadece suçluluklarındandır.
Yaşananların sorumluları emekçi halkın vicdanında ve aklında mahkûm olmuşlardır.
Ülkeyi ve değerlerini satılık olarak görenlere verilecek tek bir yanıt vardır: İstifa edin!"
Rezaletin sorumlusu AKP'dir!— TKH (@komunisthareket) December 29, 2023
Spor Bakanı ve TFF Başkanı istifa etmelidir!
Açıklamanın tamamı için?https://t.co/qRakzY7QSI pic.twitter.com/iWt1eRDX0I
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