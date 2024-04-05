TKH'den MÜSİAD önünde eylem: Filistin'e yağan bombalar sizin eseriniz!

Yayınlanma: 05.04.2024 - 18:01

Güncelleme: 05.04.2024 - 18:01

Türkiye'nin İsrail'le ticaretinin paydaşlarından biri olan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen MÜSİAD, Gazze'ye yönelik devam saldırılar ederken bir kez daha eylemlerin hedefi oldu.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul İl Örgütü, MÜSİAD'ın İstanbul Bakırköy'deki genel merkez binası önünde Filistin ile dayanışma eylemi düzenledi.

Sık sık "Filistin halkı yalnız değildir", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarının atıldığı eylemde, MÜSİAD binasının önüne siyah çelenk bırakıldı. Çelenkte “Filistin’e yağan bombalar sizin eseriniz” ifadesi dikkat çekti.

Eylemde TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek tarafından okunan açıklamada “Ülkemiz içerisinde İsrail’in dostları vardır. Bugün İsrail’i destekleyen her adım BOP Eşbaşkanlığı’nın gereğini yapmaktır, emperyalizmin bölge politikalarının ilerlemesini sağlamaktır, gerici faşist İsrail iktidarının ayakta kalmasını ve kaba kuvvet ve katliamlar aracılığı ile insanlık suçu işlemesine ortak olmaktır” denildi.