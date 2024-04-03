İsrail'le ticarete devlet de devam ediyor: Gazeteci Metin Cihan belgesiyle paylaştı

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Eti Maden'in, İsrail ordusuna da hizmet veren bir şirkete toplam 21 tonluk bor madeni gönderdiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:23
İsrail'le ticarete devlet de devam ediyor: Gazeteci Metin Cihan belgesiyle paylaştı
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Seçim öncesi hükümet üyeleri ve AKP yöneticilerinin de zaman zaman protesto edilmesiyle gündemde yerini koruyan "İsrail'le ticaret"te bu kez iddiaya göre doğrudan devletin taraf olduğunu gösteren bir belge ortaya çıktı.

Gazze'de İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana sosyal medya hesabından Türkiye'nin İsrail'le ticaret sevkiyatlarına devam ettirdiğine dair paylaşımlarda bulunan gazeteci Metin Cihan, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Eti Maden'in İsrail şirketi Fertilizers & Chemicals'a bor madeni gönderdiğini iddia etti. 

Cihan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı belgeye göre İsrail için yola çıkacak gemiye yükleme 23 Mart 2024'te Gemlik Limanı'ndan yapıldı. Gemi 29 Mart 2024'te İsrail'in Aşdod limanına daha sonra da 1 Nisan'da Hayfa Limanı'na vardı ve teslimat tamamlandı.

Cihan, "Gazze'de katliam devam ederken devletimizin İsrail ile doğrudan ticaretinin belgesidir. Belgenin ne anlattığına tek tek bakalım. Hepsini kolaylıkla teyit edebilirsiniz" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Gönderici kim?

Eti Maden. %100 kamu kuruluşu. Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketi. TVF'nin başında Erdoğan var.

Alıcı kim?

Fertilizers & Chemicals Ltd. Çeşitli kimyasallar üreten büyük bir İsrail şirketi. İsrail ordusuna da hizmet veriyor. 

Gönderilen ürün ne?

Bor madeni. Evet, o meşhur bor madeni. Toz halinde borik asit formunda, 25 kg'lık paketlerde, toplam 21 ton.

Ne zaman ve nereden gönderildi?

23 Mart 2024'te Gemlik Limanından yükleme yapıldı. 

Ne zaman ve nereye teslim edildi?

29 Mart 2024'te gemi İsrail'in Aşdod limanına, ardından 1 Nisan'da Hayfa limanına vardı ve teslimat yapıldı.

Diğer tüm detayları da belgeden görebilir, doğrulayabilir, hatta isterseniz karekodu okutarak sevkiyatı teyit edebilirsiniz.

Katliam tedarikçiliğine ve Filistin'e dua İsrail'e gemi ikiyüzlülüğüne artık bir son verilmesi dileğiyle."

 

 


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