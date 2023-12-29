Süper Kupa maçı iptal edilmişti: Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolculardan paylaşımlar!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan 'Atatürk' krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular karşılaşma ile ilgili paylaşımlar yaptılar.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.
Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediler.
FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIM
Süper Kupa karşılaşmasında yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular paylaşımlarda bulundular.
İşte o paylaşımlar:
Kerem Aktürkoğlu
Mert Hakan Yandaş
Abdülkerim Bardakçı
Serdar Aziz
Barış Alper Yılmaz
İrfan Can Kahveci
Kaan Ayhan
İsmail Yüksek
Kerem Demirbay
Cengiz Ünder
Lincoln Henrique
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 'Mücadelemi helal etmiyorum'
- TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili ilk açıklama!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!