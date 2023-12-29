Süper Kupa maçı iptal edilmişti: Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolculardan paylaşımlar!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan 'Atatürk' krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular karşılaşma ile ilgili paylaşımlar yaptılar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 22:49
Süper Kupa maçı iptal edilmişti: Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolculardan paylaşımlar!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediler.

FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIM

Süper Kupa karşılaşmasında yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular paylaşımlarda bulundular.

İşte o paylaşımlar:

Kerem Aktürkoğlu

Mert Hakan Yandaş

Abdülkerim Bardakçı

Serdar Aziz

Barış Alper Yılmaz

İrfan Can Kahveci

Kaan Ayhan

İsmail Yüksek

Kerem Demirbay

Cengiz Ünder

Lincoln Henrique



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