Sunay Akın'dan Süper Kupa için ilginç teklif! 'Kupa ikiye bölünsün…'
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelendi. Ünlü yazar Sunay Akın ise Süper Kupa için dikkat çeken bir teklifte bulundu.
Riyad'da kutsal bayrağımıza, İstiklal Marşımıza ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yapılan saygısızlık sonrası iptal edilen Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken bir teklif geldi.
"KUPA İKİYE BÖLÜNSÜN"
Trabzonsporlu kimliğiyle de bilinen yazar Sunay Akın, "Kupa ikiye bölünsün… Çünkü iki kulübümüz de kalbimizde şampiyon oldular…" teklifinde bulundu.
Taraftarlar, sosyal medyada Sunay Akın'ın bu teklifine olumlu yanıt vererek beğeni yağmuruna tuttu.
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