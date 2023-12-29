Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi: 'Atatürk'e bağlılığımızın simgesi olarak...'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 23:17

Güncelleme: 29.12.2023 - 23:22

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yetkililerin Atatürk pankartına izin vermemesi nedeniyle krize dönüştü.

Süper Kupa maçı ertelenirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir öneride bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etiketleyerek şunları söyledi:

KUPA İKİYE BÖLÜNSÜN ÖNERİSİ

"Yabancı bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırası üzerinden yaşananlar milletimizi derinden üzmüştür. Ne var ki iki güzide kulübümüz Atatürk’e, milletimiz adına sahip çıkıp gereğini yapmıştır. Bu maç artık bir rekabeti değil, milli birliğimizi temsil eder hale gelmiştir. Bu anlamlı tavrı daimi kılmak için her iki camia ve yöneticilerine bir önerim var: Bu finalin kaybedeni yok, 2 kazananı vardır. 2023 yılı Süper Kupası’nın, ikiye bölünerek ebedi rekabet ve dostluğun ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’e olan sonsuz bağlılığımızın simgesi olarak iki kulübün müzesinde sergilenmelidir. Bu duruş milletimizin gönlünde her daim anlamlı olacaktır."