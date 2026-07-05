TKP’den NATO'ya karşı yürüyüş: Polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara'da NATO'ya karşı eylem düzenledi.
NATO Zirvesi kapsamında Ankara’daki yasaklar sürerken yüzlerce TKP üyesi Kızılay Meydanı'na yürüdü.
'Katil NATO ülkemizden defol!' sloganlarının atıldığı yürüyüş kortejinin önü polis tarafından kapatıldı.
Ablukaya karşın yürüyüşlerini sürdüren TKP'lilere polis müdahale etti.
Polis müdahalesiyle aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesi gözaltına alındı.
TKP’den NATO'ya karşı yürüyüş— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 5, 2026
Polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı!https://t.co/3wszCtiz4B pic.twitter.com/K44JHSCP9q