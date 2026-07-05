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TKP’den NATO'ya karşı yürüyüş: Polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı!

TKP’den NATO'ya karşı yürüyüş: Polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı!

5.07.2026 18:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TKP’den NATO'ya karşı yürüyüş: Polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı!

TKP, Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine karşı bir yürüyüş düzenlendi. Söz konusu protestoya polis müdahale ederken, aralarında parti yöneticilerinin de olduğu 100’de fazla kişi gözaltına alındı.
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara'da NATO'ya karşı eylem düzenledi.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’daki yasaklar sürerken yüzlerce TKP üyesi Kızılay Meydanı'na yürüdü. 

'Katil NATO ülkemizden defol!' sloganlarının atıldığı yürüyüş kortejinin önü polis tarafından kapatıldı.

Ablukaya karşın yürüyüşlerini sürdüren TKP'lilere polis müdahale etti. 

Polis müdahalesiyle aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesi gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Ankara #NATO #TKP