TKP: Enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz!

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 20:28

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 20:28

“Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz” çağrısıyla yapılan buluşmalara İstanbul’da, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir’de Merkez Komite üyesi Savaş Sarı katıldı.

İstanbul Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşma yapan Okuyan, yaşananın doğal bir felaket olmadığını göz göre göre gelen bir katliam olduğunu söyledi ve "Düzenin üzerimize çöktüğü çok acı bir olay, buna öfke duymak zorundayız. Bizim acılarımızı dönüştüreceğimiz iki duygu, öfke ve umuttur" dedi.

‘KENTLERİMİZİ YENİDEN KURACAĞIZ’

TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer de şunları söyledi:

“Halkın devletine, her şeyi merkezi olarak ve devletçi politikalarla hayata geçirecek bir iradeye ihtiyacı var. Kentlerimizi yeniden kuracağız. İnsani, sağlıklı ve sağlam konutlarda oturmak her yurttaşın en temel hakkı.”