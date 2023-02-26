İnönü'de depremzede çocuklar unutulmadı

Siyah-beyazlı tribünler, Süper Lig'in erteleme maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören çocuklar için sahaya oyuncak attı.

AA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 20:13
İnönü'de depremzede çocuklar unutulmadı
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Beşiktaş Kulübü'nün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü. Deprem bölgesi takımlarından Gaziantep FK'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Alexandru Maxim'in gözleri yaşardı.

Siyah-beyazlı tribünlerden aynı esnada üzerinde "Batıdan doğuya bu camia arkanızda! Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı.


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