TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan 'Epstein' tepkisi: 'Karşımızda çürümüş bir burjuva sınıfı var'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kamuoyunda 'Epstein skandalı' olarak bilinen çocuk istismarı ve fuhuş ağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Epstein rezaleti, öyle bir grup sapkının marifeti değildir. Karşımızda tepeden tırnağa çürümüş bir burjuva sınıfı vardır. Patronlar, siyasetçiler, üst düzey bürokratlar, iliştirilmiş aydıncıklar kendilerinden başka kimsenin giremediği mekanlarda yarattıkları lağımın içinde kendilerinden geçmiş, küçücük çocukları bu korkunç ortama sürükleyip onların hayatını çalmıştır. Kapitalizm budur. Şu unutulmasın: İşçi sınıfı devirmek zorunda olduğu sömürücü sınıfa 'itibar' vermekte, ona hiç değilse siyasi-ideolojik bir anlam yüklemektedir. Yoksa dünyanın her yerinde bu asalak sınıfın, insanlığın onca yıllık serüveninin ardından ortaya çıkmış bir cerahattan öte bir kıymeti yoktur."