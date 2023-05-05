TKP milletvekili adayı Keleş: 'İşçinin halinden en iyi biz anlarız'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:18

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çeşitli meslek gruplarından milletvekili adayları, “1 oy Erdoğan gitsin diye, 1 oy TKP’ye” sloganıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aday listesinde motokurye işçisi olan 7 aday da bulunuyor.

Motokurye işçilerinden Mert Serçe, Murat Sarıkçı ve Yusuf Akman, Adana’dan; Tuğba Şenol, İstanbul 1. Bölge’den; Azat Taşdemir, İstanbul 2. Bölge’den; Onur Çeliktaş, İzmir 2. Bölge’den; Okan Keleş ise Ankara 3. Bölge’den TKP milletvekili adayı.

‘14 YAŞINDA İŞE BAŞLADIM’

19 yaşındaki Keleş, lise yıllarında okulu bırakmak zorunda kalıp sanayide çalışmaya başladığını ve toplumsal eşitsizliği orada gördüğünü kaydederek, “14 yaşındayken sırtımda binalara cam çekiyordum. Çırak olduğumuz için aşırı bir sömürü vardı. Bazen para bile vermiyorlardı. Adaletsizliği görmemek mümkün değil” dedi.

Keleş, “14 yaşındayken birilerinin başkaları üzerinden kâr elde ettiğini görebiliyordum. Ailem bir ev, bir araba alabilmek için bütün hayatını verdi. Ben kendimi bildim bileli borç ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

Keleş şöyle konuştu: “İşçi sınıfının halinden patron çocuğu anlayamaz. Onların halinden en iyi biz komünistler, işçiler anlar. Onların sorunlarını gündeme ancak biz getirebiliriz.”