TKP 1 Mayıs'ta alanlardan seslendi: 'TKP Gelir Her Şey Değişir'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 20:54

Güncelleme: 01.05.2023 - 20:54

İstanbul'da Maltepe'de, Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda, İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'nda buluşan on binlerce emekçinin yanı sıra ülke genelinde pek çok ilde yurttaşlar meydanlardaydı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde, aynı zamanda seçim sloganı da olan "TKP Gelir Her Şey Değişir" pankartıyla katıldı. TKP'liler 1 Mayıs buluşmasında "Yaşasın 1 Mayıs!", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar; her şey emeğin olacak!","TKP gelir her şey değişir", "İşçiler partiye parti iktidara!", "Bu memleket bizim! Yobaza, faşiste bırakmayız!" sloganları attı.

'ERDOĞAN'I DA BU DÜZENİ DE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ'

İstanbul'daki buluşmanın ardından bir konuşma yapan TKP Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, yaklaşan seçimlere vurgu yaptı. Erdoğan'dan kurtulmanın tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Doruk İnam, "Bu düzeni tarihin çöplüğüne göndereceğiz" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 1 Mayıs mitingine İstanbul'da katıldı. Mitingin ardından açıklama yapan Okuyan, "Tüm halkımıza sözümüz olsun, Türkiye’yi bağımsız, laik, sosyalist bir ülke yapacağız." dedi. Okuyan'ın açıklaması şöyle:

Türkiye’de bir süredir seçim mitingleri konuşuluyor. Sayılar, hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar insan topladığı tartışılıyor. AKP’nin yıllardır mitinglere zorla işçi, kamu personeli ve öğrenci getirdiğini biliyoruz. Ama yine de çok sayıda kişi AKP mitinglerine kendi rızasıyla gelmeye devam ediyor. Muhalefetin düzenlediği mitinglerde de büyük kalabalıklar var. Seçim mitinginde de olsa insanların sokağa çıkması, kitlesel buluşmalara katılması çok iyi bir şey. Ancak, unutulmamalı, bugün 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında işçi sınıfının birlik ve mücadele günü için yan yana gelenlerin sayısı ve enerjisidir Türkiye için daha önemli olan. Seçim mitinglerinde “lider”ler dinlenir, onların söyledikleri ile heyecanlanılır. 1 Mayıs’ta ise herkes “lider”dir, emekçi halkın örgütlü gücüdür meydanlara yansıyan. Bu gücün artması gerekir, bu gücün yalnız 1 Mayıs’ta değil, her gün hissedilmesi gerekir.

Yıkıcı bir depremde yitirdiğimiz kardeşlerimiz, yurttaşlarımızın acısı, anısı ve öfkesiyle yürüdük, bir araya geldik bugün. Yoksulluğa, hayat pahalılığına ve zorbalığa isyanımızı haykırarak katıldık 1 Mayıs’a. Tüm halkımıza sözümüz olsun, Türkiye’yi bağımsız, laik, sosyalist bir ülke yapacağız. Bu akılsız ve vicdansızlık sona erecek. Bu kararlılıkla bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayısını selamlıyorum. Türkiye’nin her yerinde hem nicel hem nitel anlamda TKP’nin onurlu bayrağını alanlarda var eden tüm partililere ve dostlara da teşekkür etmek istiyorum. Halkın umudunu çoğaltıyorsunuz.