TKP, NATO'ya karşı mücadeleyi örgütlemek için Ayrancı semtinde halkı bir araya getirdi: 'Kıblelerini hiç değiştirmediler'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara Ayrancı'daki Adile Naşit Parkı'nda 7-8 Temmuz'da 36.'sı Ankara'da toplanacak NATO Zirvesi'ne karşı mücadeleyi örgütlemek için halk buluşması gerçekleştirdi. TKP Ayrancı Semt Evi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Murat Özdağ, Grup Granma, Ayrancı Semt Evi Ritim Grubu ve Ayrancı Semt Evi Korosu sahne aldı.

YASAKLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Etkinlik öncesinde yurtseverler, Ayrancı Semt Evi'nden parka kadar yürümek istedi. Ancak polisler yürüyüşe izin vermedi. Oysa, Ankara Valiliği, 28 Haziran 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar Ankara genelinde tüm eylemleri yasaklamıştı.

'BU KENTE KİLİT VURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Sanatçı Murat Özdağ'ın ardından TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arıkan konuştu. Arıkan; "Bugün bu memleketin haysiyet mücadelesini ve mücadelenin gün gün örgütlendiği bir tablo görüyoruz. Her yeni gün yeni bir karanlık tablo görüyoruz. Ne olursa olsun, ayağa kalkıp kavga etme enerjisini arıyoruz.107 yıl önce bu kent, ülke işgal edildiğinde, kurtuluş mücadelesinin adresiydi. Bu memleketin kurtuluş iradesi uraya sığındı. 107 yıl sonra, bugün bu kente kilit vurmaya kalkıyorlar" dedi.

'BİZ NASIL GİRDİK NATO'YA?'

NATO'nun ABD emperyalizmine yaradığını vurgulayan Arıkan; "Tüm dünyada emekçilerin, yurtseverlerin iktidara geldiği bir dünyada ABD emperyalizmi buna karşı eli kanlı bir örgüt kurdu. Biz nasıl girdik NATO'ya? Mehmetçiyi, ABD için ölsün diye Kore'ye gönderdiler. Patronların, tarikatların düzeni sürsün diye Adanan Menderes (Eski Başbakan) yüzlerce Mehmetçiyi ABD'ye hediye etti. Bu memlekette işlenen bir katliamın, katledilen bir aydının altını kazıdığımızda NATO çıkar" ifadelerini kullandı.

'NATO'YU HALKTAN UZAK BİR GÜNDEM DEĞİL'

Türkiye'nin empeyalizme karşı kurtuluş kavgasıyla kurulduğunu anımsatan Arıkan; "Bu ülkenin kurutuluşunda gördüğümüz bir kavgadan bahsediyoruz. O dönem İngiliz emperyalizmi vardı. 2026 Türkiye'sinde NATO'yu halktan uzak bir gündem olarak değerlendirmiyoruz. NATO'nun bu topraklarda koruduğu tek bir şey var: Emekçi halkın refaha ulaşamaması. Bu düzeni koruyorlar. AKP, içine girdiği yönetememe krizinde yapabildiği tek şey daha fazla Amerikancılık, NATO'culuk" diye konuştu.

'EMEĞİMİZİ PATRONLARA, TARİKATLARA AYIRIYORLAR'

NATO'daTürkiye'nin konumunu değerlendiren Arıkan; "107 yıl önce bir kavgayla koruduğumuz İstanbul'a Avrupa donanması gelecekmiş. Niye? Türkiye'ye Ukrayna'da yeni bir görev verilecekmiş, Türkiye'de yeni bir NATO kolordusu kurulacakmış. Tek istedikleri, kokuşmuş düzenlerini korumak için daha fazla NATO'culuk. Bizim emeğimizi patronlara, tarikatlar ayırıyorlar, daha fazlasını da bize ayırın diyorlar. ABD, bu ülkenin geleceğindeki en büyük tehdittir."

'BU ÜKENİN TARİHİNİ BİLMİYORLAR'

"Denizler 6. Filo'yu denize döktü, iktidarın geldiği gelenek de 6. Filo'yu kıble yaptı. Kavga yine aynı, kıblelerini hiç değiştirmediler" diyen Arıkan şu ifadeleri kullandı:

"6 gün Ankara'da hayatı durdular, sonra 13 gün boyunca kimse NATO'yu protesto edemez dediler. Ya bu ülkenin tarihini bilmiyorlar ya da kendilerine çok güveniyorlar. Biz bu haysiyetsizliği kabul etmiyoruz. Bu memleket sizin babanızın çiftliği, halk da tebaa değil. Bu ülkedeki yoksulluktan o kadar habersizler ki Trump gelecek diye havalanı yolundaki binaları ancak gördüler. NATO için 11 milyar harcadılar. Milyonlarca kişi asgari ücretle yoksulluk çekiyor, Trump gelecek diye milyarları harcadılar."

'DENEYİN BAKALIM...'

"Bu memleketin emekçileri, halkı bu onursuzluğu kabul etmeyecek" diyen Arıkan; "Bu memleketin emekçileri, yurtseverleri var. Yürüyemezmişiz, sesimizi çıkartamazmışız. Deneyin bakalım bu halkın sesini kısabiliyor musunuz? Bizler bu memlekette mücadele etmedikçe bir şey yapamayacağımızın bilincindeyiz. Bizim bu memleketin kurtuluşu için mücadele veren halkla, onların da Vahdettin'le tarihsel bağları var. Biz memleketimize, kentimize sahip çıkacağız. Sözümüz var bizim bu memlekete; memlekete, Ankara'ya sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Arıkan'ın konuşmasının ardından buluşma diğer grupların konserleriyle devam etti.