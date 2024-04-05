TKP'lilerden Dolmabahçe'de yürüyüş: NATO bayrağı yaktılar

Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:18

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:35

Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik örgütü Türkiye Komünist Gençliği (TKG), 75 yıl önce kurulan NATO'ya karşı yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Dolmabahçe'de yapılan eylemde yürüyüş boyunca ‘‘NATO defol, bu memleket bizim!’’, ‘‘Denizlere sözümüz devrim olacak’’ ve ‘‘Emperyalistler, işbirlikçiler, korkun TKP görev başında’’ sloganları atıldı.

1968 yılında ABD 6. Filosu’na karşı düzenlenen protesto eylemleri kapsamında ABD askerlerinin denize döküldüğü yerde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

"ONLAR NUTUK ÇEKER, DENİZE YİNE BİZ DÖKERİZ"

Basın açıklamasını gerçekleştiren TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, "56 yıl önce boğaz açıklarına demirlemiş 6. Filo'ya karşı ülkenin yurtsever, devrimci gençleri ayağa kalktılar ve Amerikan askerlerini işte burada denize döktüler" diyerek sözlerine başladı.

"Bugün dahi Amerikan karşıtlığını istismar etmeye çalışan sağcılar, o zaman nutuk çekmeye kalktılar ama Amerikan askerlerini denize bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri döktü" diyen Önoğlu, Türkiye sınırları içinde 16 adet ABD üssü, ABD'ye ait 5 tane füze ve nükleer bomba kontrol merkezi, 7 adet nükleer silah deposu ve NATO'ya ait 15 radar üssü olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bunlar bizim ülkemizdeki işgal kuvvetlerine ait. Bunlar kimin çıkarı için ülkemizi işgal ediyor? Bunlar kimin düzenini koruyor? Ama emperyalistler, işbirlikçiler merak etmesinler, biz de görevimizin başındayız.

Bugün tam bağımsız Türkiye yolunda canını feda eden devrimciler için, yurtseverler için de buradayız. NATO operasyonlarıyla, kirli faili meçhul cinayetlerde öldürülen gazetecilerimiz, aydınlarımız için de buradayız.

Bir kez daha söz verelim: Onlar nutuk çeker, denize yine biz dökeriz. Ülkemizdeki tüm yabancı üsler kapanacak, NATO'dan çıkılacak ve son Amerikan askeri de diğer bütün yabancı askerler gibi ülkesine yollanacak. Türkiye Komünist Gençliği görev başında. Yarın gerçekten de bu ülke NATO'dan çıkacak ve tam bağımsız Türkiye'yi kuracağız."

Açıklama sonrasında NATO bayrağı yakılarak ‘‘Kahrolsun NATO’’ sloganları atıldı. Sloganların ardından eylem son buldu.