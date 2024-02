Can Atalay için Adalet Nöbeti: 'Cumhuriyet tarihinin kara lekesi'

Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:58

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:21

Silahlı terör örgütü FETÖ ile bağlantıları ve iltisakları olduğu gerekçesiyle soruşturmalar geçiren savcılar tarafından hazırlanan Gezi Parkı Davası kapsamında ilk yargılamalarda iki kez beraat eden, daha sonra 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı vermesine karşın milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay'ın meslektaşları, arkadaşları ve ailesi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti tuttu.

AVUKATLARA MERDİVEN YASAĞI

Adliyenin vatandaş girişi olan C Kapısı Atrium alanında toplanmaya başlayan avukatların, merdivenlerde durarak fotoğraf çektirmeleri engellendi. Avukatlar, Atrium alanından alkışlarla adliye önüne çıktı. Adliye önünde, "Can Atalay meclise, Can Atalay'a özgürlük" yazılı pankart açıldı.

Hukukçular adına basın açıklamasını okuyan avukat Gülsün Sop, "Gün geçmiyor ki bir hak ihlali daha yaşanmasın, hukuk ayaklar altına alınmasın. Biraz evvel adliyede, mesleğimizi icra ettiğimiz yerde nerede durup nerede durmamamız gerektiğine karar vermeye çalışan güvenlik anlayışı, bir emniyet anlayışı bu dayatmanın en güzel kanıtlarından biri" diye konuştu.

"HUKUKSUZLUK, TBMM ÇATISI ALTINDA YAŞANDI"

Avukat Gülsün Sop, bu hafta da haksızlık ve hukuksuzluğun yaşandığını ancak bu kez yaşanan hukuksuzluğun TBMM çatısı altında yaşandığına dikkat çekti. Avukat Sop, Anayasa tanımazlık kervanına meclisin de katıldığını vurgulayarak, hak ve hukukun bu kez yasama organı tarafından ayaklar altına alındığını belirtti.

Sop, "Evet aklımız almıyor, dilimiz varmıyor ama millet iradesinin temsilcisi olan meclis, milli iradenin seçtiği bir milletvekilinin, Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürüyor. Üstelik Anayasa'ya aykırılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından defalarca tescillenmiş bir yargı kararına dayanarak" dedi.

Gülsün Sop, bu durumun, TBMM'nin, kendi varlık nedeni olan milli iradeyi yok sayması olduğunu ifade ederek, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü oturumun yapıldığı günün, cumhuriyet tarihinin utanç ve kara günü olarak anılması gerektiğini ifade etti.

"ONLAR MI SUÇLU, CAN ATALAY MI?"

Adalet Nöbeti'ne katılan gazeteci Timur Soykan, Can Atalay'ın çocukluk arkadaşı olarak nöbete katıldığını belirterek, "Suçlu kim? Suçlu, Gezi Parkı'nı bir AVM'ye çevirim rant devşirerek ceplerini dolduracak olanlar mı suçlu, depremde toplanma alanı olan o yeşil alanı korumak isteyen Can Atalay mı Tayfun Kahraman mı Mine Özerden mi suçlu? Validebağ Korusuna sabaha karşı moloz dökenler mi suçlu, korumak isteyen mi suçlu? Haydarpaşa Garı'nı otel yapmak isteyenler mi suçlu, oranın halka ait olduğunu savunanlar mı suçlu? Soma'da 301 madenciyi para hırsıyla katledenler mi suçlu, o işçilerin aileleriyle birlikte haklarını savunan Can Atalay ve avukat arkadaşlarımız mı suçlu. Aladağ'da, tarikat yurdunda 11 kız çocuğumuzu ölüme mahkum eden, onları yakan tar,katlar mı suçlu, o çocukların haklarını savunan Can Atalay mı suçlu? Bu ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamayı savunanlar mı suçlu, bu halkı birbirine düşman etmek isteyenler mi suçlu. Hatay halkını göz göre göre ölümüne neden olmuş, ölüme mahkum etmiş, imar afları çıkaranlar mı suçlu, o halkın haklarını savunacak seçilmiş milletvekili Can Atalay mı suçlu. Bunlar onlarca çoğaltabilirim" diye konuştu.

"YARGI, RÜŞVET BATAĞINA SAPLANDI"

Soykan, milletin iradesinin yok sayılarak darbe yapıldığını belirttiği konuşmasında, "Bir yanda kötülük var, rant var, aç gözlülüğü doymayan çeteler var. Özgürlük ve adalet mücadelesi verenleri hapsediyorlar. Onun için halkın vekili Can Atalay cezaevinde, onun için yargı, rüşvet batağına saplandı. Sırf bir avuç insan cebini doldursun diye halkın özgürlüğü elinden alındı. Halkın vekili elinden alınmak isteniyor. Ama o kadar kolay değil. Bu halkın şanlı Gezi Direnişi var. Halk kazanacak, bu darbeciler hukuk önünde yargılanacak" ifadelerini kullandı.