TMMOB: Ülkemizin ve halkımızın geleceğini NATO'ya teslim etmeyeceğiz!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile bağlı odalar, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde ortak bir basın açıklaması yayımladı.

"Ülkemizin ve Halkımızın Geleceğini Emperyalizmin Savaş Örgütü NATO'ya Teslim Etmeyeceğiz!" başlıklı açıklamada, zirve öncesinde uygulamaya konulan güvenlik tedbirleri ile toplantı ve gösteri yasaklarına tepki gösterildi.

Açıklama şöyle:

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER FİİLEN KALDIRILDI

"Emperyalizmin savaş örgütü NATO’nun 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da gerçekleştireceği 36. Zirve öncesinde başkentte olağanüstü hâl rejimi yaratılmıştır. Ankara Valiliği’nin duyurduğu yasak kararlarıyla 28 Haziran-10 Temmuz günleri arasında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden basın açıklamalarına, bildiri dağıtımından pankart asılmasına kadar en temel demokratik haklar hedef alınmıştır. NATO zirvesi yapılacağı gerekçesiyle başkentin günlerce baskıcı uygulamalarla kuşatılması, halkın anayasal hak ve özgürlüklerinin fiilen kaldırıldığının en açık göstergesidir.

Siyasi iktidarın varlığını sürdürebilmek amacıyla ülkemizi NATO’nun saldırgan stratejilerine ortak etmesini, topraklarımızı emperyalist müdahalelerin ve savaş politikalarının üssü haline getirmesini asla kabul etmiyoruz.

NATO, kuruluşundan bu yana halklara ve emekçilere savaş, işgal, yıkım ve istikrarsızlık getirmiştir. Darbelerden kontrgerilla faaliyetlerine, işgallerden bölgesel çatışmalara uzanan sicili bunun en somut kanıtıdır. Bugün de enerji kaynakları, ticaret yolları ve jeopolitik çıkarlar uğruna coğrafyamız yeni savaşların ve gerilimlerin merkezi olmaya sürüklenmektedir. Başta Ortadoğu olmak üzere bölgemiz emperyalist müdahalelerin, işgallerin ve saldırgan politikaların hedefi haline getirilmektedir.

ABD emperyalizmi, Trump yönetimiyle birlikte bir yandan “ABD olmazsa NATO kâğıttan kaplan” deyip diğer yandan bu saldırganlığı daha da tırmandırmakta; uluslararası hukuku hiçe sayan, savaşları ve işgalleri meşrulaştıran, halkların iradesini yok sayan politikalar her geçen gün daha tehlikeli boyut kazanmaktadır. Soykırımlara ortak olan, otoriter ve antidemokratik rejimleri besleyen bu kötücül anlayış, dünya halklarını daha fazla yoksulluk, baskı ve çatışma ortamına sokmaktadır.

Bizler çok iyi biliyoruz ki bu savaş politikalarının bedelini tarihin her döneminde olduğu gibi yine halklar ve emekçiler ödemektedir. Silahlanmaya ve askeri harcamalara ayrılan kaynaklar; gıdadan, sağlıktan, barınmadan, eğitimden, üretimden ve kamusal hizmetlerden çalınmaktadır.

NATO ÜSLERİ KAPATILMALI, NATO'DAN DERHAL ÇIKILMALI

Emperyalist-kapitalist sistemin yarattığı krizlerin faturası, ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında işçilere, emekçilere, gençlere ve emeklilere daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve geleceksizlik olarak kesilmektedir.

Halkların gerçek ihtiyacı savaş politikaları olamaz!... Halkların gerçek ihtiyacı barışın, eşitliğin, demokrasinin ve özgürlüğün hâkim olduğu bir yaşamdır.

Ülkemizin geleceği emperyalist merkezlerde, NATO karargâhlarında ya da uluslararası sermayenin çıkar hesaplarında değil, emeğiyle geçinen, üreten ve ülkesine sahip çıkan milyonların örgütlü mücadelesiyle kurulacaktır.

Ülkemizdeki tüm NATO üsleri kapatılmalıdır!

Bir savaş örgütü olan NATO’dan derhal çıkılmalıdır!

Savaşa, işgale, emperyalist müdahalelere ve gericiliğe karşı yaşamı, barışı, demokrasiyi, laikliği ve tam bağımsızlığı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Kahrolsun Emperyalizm!"

Ortak açıklamanın imzacı kurumları şöyle:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

• Bilgisayar Mühendisleri Odası

• Elektrik Mühendisleri Odası

• Fizik Mühendisleri Odası

• Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

• Gemi Mühendisleri Odası

• Gıda Mühendisleri Odası

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

• İçmimarlar Odası

• İnşaat Mühendisleri Odası

• Jeoloji Mühendisleri Odası

• Kimya Mühendisleri Odası

• Maden Mühendisleri Odası

• Makina Mühendisleri Odası

• Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

• Meteoroloji Mühendisleri Odası

• Mimarlar Odası

• Şehir Plancıları Odası

• Tekstil Mühendisleri Odası

• Ziraat Mühendisleri Odası