TMMOB YK Üyesi Orhan Sarıaltun, Çankaya için adaylığını açıkladı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 22:14

Güncelleme: 04.12.2023 - 22:14

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin kurucu başkanı olan, 2014-2020 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı yapan Orhan Sarıaltun, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam ediyordu.

"BİRLİKTE ÜRETMEK VE YÖNETMEK İÇİN..."

Sarıaltun, yaptığı açıklamada adaylık kararını şu sözlerle duyurdu:

“Ülkemizi teslim alan karanlığa karşı daha fazla mücadele etmemiz gereken günlerdeyiz. Aklı ve bilimi yok sayan, demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyet değerlerini tasfiye eden karşı devrim sürecini durdurmak için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Ben, bilimi ve tekniği emperyalistlerin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için mücadele eden bir gelenekten geliyorum. TMMOB mücadelesinden kazandığım tecrübe ve birikimleri Ankara’nın aydınlık günleri için hizmet ederek sunmak istiyorum. Birlikte üretmek, birlikte yönetmek ve aydınlık geleceğimizi yeniden inşa etmek üzere yeni bir adım atıyorum. Çankaya’dan ülkemize umut ışığını büyütmek için ben de sorumluluk alıyorum ve CHP’den Çankaya Belediye Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.”



