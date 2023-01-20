TMMOB'dan milletvekillerine özlük haklarıyla ilgili mektup

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 18:31

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 18:31

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren kanun teklifleri, hayata geçirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla TBMM'deki mühendis, mimar ve şehir plancı milletvekillerine gönderildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla gönderilen ve ek gösterge, ek ödeme ile ücret iyileştirmelerine yönelik kanun tekliflerinin bulunduğu metinle beraber sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.

Metinde milletvekillerine hitaben şöyle denildi:

"Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız ekonomik ve sosyal haklar açısından oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır.

Son dönemde sağlık alanında tabiplere, hukuk alanında hakim-savcılara ve polisler gibi diğer meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmeleri kapsayan düzenlemeler ile birlikte bu meslek çalışanları ile mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki ekonomik fark açılmıştır.

Benzer iyileştirmelerin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel bir önemi bulunan meslektaşlarımıza da yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda bir adım atılmasını beklemekteyiz.

Ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik düzenlemelerin mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımıza da benzer şekilde ekonomik artış sağlayabilmesi amacıyla taleplerimize sahip çıkacağınıza inanıyoruz.

Bu çerçevede, konuya ilişkin taleplerimizi kapsayan kanun taslaklarını hayata geçirilmesi amacıyla ekte iletiyoruz.

Siz değerli meslektaşımıza, sorunlarımızın ve taleplerimizin gündeme taşınması, çözüm önerilerimizin kanunlaştırılması konusunda göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla,"

TMMOB'un ilgili kanun teklifleri için