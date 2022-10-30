TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Sema Olkun Kopal 'Erdoğan'a hakaret' davasında beraat etti

30 Ekim 2022 Pazar, 17:35

12 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda, Eğitim Sen, Makine Mühendisleri Odası (MMO), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği ve Tüm Emekli-Sen'in çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar "Emeğin Kürsüsü"nü kurdu. Kurulan kürsüde sendika, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar söz aldı.

Etkinlikte söz alan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Sema Olkun Kopal'ın, "… ABD emperyalistleri Büyük Ortadoğu Projesi'ni yönetiyor. Halkları birbirine düşürüyor. Ülkemizi üç parçaya bölmek istiyor, AKP iktidarı ve onun reisi de bu projenin bildiğiniz gibi eş başkanlığını yapıyor" ifadesi nedeniyle hâkim karşısına çıktığı öğrenildi. “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılanan Kopal’ın beraatına karar verildi.

27 Ekim’de Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3. duruşmasına sanık Sema Olkun Kopal, Kopal’ın avukatı Pınar Akbina ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Tuğba Ergün katıldı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Kopal savunmasında, "Benim sözlerimde herhangi bir hakaret bulunmamaktadır" dedi. Esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunan Kopal’ın avukatı Pınar Akbina ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ben (Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) eş başkanıyım" sözlerini hatırlattı. Akbina, yerel mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarından örnekler verdi. Akbina, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Sema Olkun Kopal’ın beraatına karar verdi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Kopal, "Gıda Mühendisleri Odası meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için mücadele eden, gıda politikalarının halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda belirlenmesi için görüş-değerlendirme ortaya koyan halkçı-toplumcu bir meslek örgütüdür. Bu doğrultuda yönetime gelen, sorumluluk alan yöneticiler olarak bizler, meslektaşlarımızın sorunlarını, bu sorunların sebeplerini ve çözüm önerilerini ortaya koymak zorundayız. Ayrıca ülkemizde halkımızın içinde yaşadığı hayat pahalılığı, fahiş oranlarda artan gıda fiyatları, çocuklarımızın ve halkımızın bu yüzden yeterli beslenememesi gibi temel sorunları ve bu sorunların kaynağını, bu sorunları yaratanları ortaya koymak zorundayız. Bir demokratik kitle örgütü yöneticisi olarak bu sorunları dile getirmek bizim en haklı görevimiz ve sorumluluğumuz. İşte bu görevimizi yerine getirirken yaptığımız değerlendirmeler-tespitler, hiçbir şekilde kişisel bir hakaret söz konusu olmadığı halde 'hakaret' addedilmiş, tarafımıza dava açılmıştır" dedi.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kopal açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Aslında hiç açılmaması gereken bu davanın karar duruşmasında herhangi bir 'hakaret' olmadığı bildirilerek beraat kararı verilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin sorunlarının çözümü için, başta çocuklarımız gelmek üzere halkımızın ucuz, güvenli, yeterli gıdaya ulaşabilmesi için ve ülkemizin içine sokulduğu dışa bağımlı gıda-tarım politikalarına karşı aynı inanç, kararlılık ve cesaretle mücadele etmeye devam edeceğiz."