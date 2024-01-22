TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı: Yargıtay'dan Konya Valisi Vahdettin Özkan hakkında karar!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:05

Konya’nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı geçici bir depodan geçen yıl kasım ayında 67 milyon TL değerindeki 7 bin 500 ton hububat çalındı. Konuya ilişkin TMO’dan yapılan açıklamada, “Çumra deposundan yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

MUHALEFET MECLİS’E VE YARGIYA TAŞIDI!

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 7 bin 500 ton buğdayın çalındığına dikkat çekerek, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, vekillerin sorusuna bugüne kadar yanıt vermedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise Bakan Yumaklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve TMO yöneticileri hakkında 24 Kasım 2023 tarihinde Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YARGITAY’DAN ‘İŞLEME KONULMAMA’ KARARI

Partinin suç duyurusunu işleme alan başsavcılık, vali Özkan hakkındaki dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 4 Ocak tarihinde Özkan hakkındaki şikâyetin “işleme konulmamasına” karar verdi.

Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, “Dilekçe içeriğine göre söz konusu hırsızlık olayıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığının anlaşılması karşısında, Vali Özkan’ın gerekli önlemleri almadığı ve hırsızlıktan sonra gerekli işlemleri yapmadığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte olduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.