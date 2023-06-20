TÖB-SEN, 21 yıllık AKP iktidarının eğitimdeki laikliğe karşı tutumunu raporlaştırdı: Hedefleri dindar nesil

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Cemaat ve tarikat bünyesinde art arda yaşanan ve kamuoyunun tepkisine neden olaylar laiklik tartışmasını gündeme getirdi. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) 21 yıllık AKP iktidarının laikliğe karşı tutumunu Cumhuriyet ile paylaştı. “Eğitimde laikliğin tamamen kaldırılması hedefleniyor” ifadelerinin yer aldığı raporda, “Ülkemizde bir taraftan yoğun bir şekilde eğitimde ticarileşme ve özelleştirme uygulamaları artarken diğer taraftan eğitim müfredatının biçimlendirilmesinden pratik uygulamalara kadar hemen her alanda dini öğeler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim sürecine adım adım yerleştirilmektedir” denildi. Raporda eğitime ilişkin çarpıcı veriler de yer aldı: “2022 verilerine göre Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344. İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630. Bu rakamın genele oranı 10.34. Türkiye’deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124. İmam hatip ortaokulu öğrenci sayısı 710 bin 264. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin tüm okullar içindeki oranı ise 13.87.”

‘İMAM HATİP DAYATMASI’

Raporda eğitimdeki laiklik karşıtı uygulamalar ise şu şekilde sıralandı: