TOGG'a binmek isteyen yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Öbür dünyada sorarlarsa...'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:44

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:59

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP iktidarı tarafından 'Türkiye'nin yerli otomobili' olarak pazarlanan TOGG'u kullanarak Eskşişehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

"ÖBÜR DÜNYADA SORDUKLARINDA..."

O esnada TOGG'a binmek isteyen bir yurttaş, Dönmez'e, "Öbür dünyada sorduklarında 'TOGG’un yanında durduk, bindik' demek isterim" dedi.

Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca yurttaşı bindirerek onunla bir süre yolculuk etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.