TOGG'a binmek isteyen yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Öbür dünyada sorarlarsa...'
Eskişehir'de esnaf ziyaretine TOGG ile giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve bir yurttaşın arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP iktidarı tarafından 'Türkiye'nin yerli otomobili' olarak pazarlanan TOGG'u kullanarak Eskşişehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.
"ÖBÜR DÜNYADA SORDUKLARINDA..."
O esnada TOGG'a binmek isteyen bir yurttaş, Dönmez'e, "Öbür dünyada sorduklarında 'TOGG’un yanında durduk, bindik' demek isterim" dedi.
Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca yurttaşı bindirerek onunla bir süre yolculuk etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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