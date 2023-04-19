TOGG'a binmek isteyen yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Öbür dünyada sorarlarsa...'

Eskişehir'de esnaf ziyaretine TOGG ile giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve bir yurttaşın arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:44
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP iktidarı tarafından 'Türkiye'nin yerli otomobili' olarak pazarlanan TOGG'u kullanarak Eskşişehir'de esnaf ziyaretinde bulundu. 

"ÖBÜR DÜNYADA SORDUKLARINDA..."

O esnada TOGG'a binmek isteyen bir yurttaş, Dönmez'e, "Öbür dünyada sorduklarında 'TOGG’un yanında durduk, bindik' demek isterim" dedi. 

Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca yurttaşı bindirerek onunla bir süre yolculuk etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 


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