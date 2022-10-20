Tokat'ta üreticilerden Kılıçdaroğlu'na 'kasket', yurttaş böyle seslendi: 'Hoş geldin çiftçi Kemal'

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Tokat’ta, üreticiler tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, üreticilerin verdiği köşeli kasketi taktı.

Bir çiftçi, Kılıçdaroğlu’na; “Yapamıyoruz, kendi ekmeğimiz satın alıyoruz vallahi billahi” sözleriyle dert yandı. Başka bir çiftçi ise “Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü Kemal, köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal hoş geldin. Ağlıyorum ben artık, yeter artık. 82 yaşındayım ben böyle adaletsizlik, böyle pahalılık görmedim” dedi.

“HAVA BULUTLU AMA BUGÜN GÜNEŞ DOĞDU BURAYA”

Hayvancılığı bırakıp tekstil sektöründe çalışan bir kadın da, “Hayvanlarım vardı satıldı, koyunlarım vardı satıldı. Maddi sıkıntıya düştüm, 4 yıldır tekstil işçisiyim, ağlama istiyorum ama güçlü durmak istiyorum, ayakta durmak istiyorum. Hava bulutlu ama bugün güneş doğdu buraya. 2023 seçiminde de inşallah ülkemize güneş doğacak” sözleriyle duygularını anlattı.

“BEN İNEKLERİMİ GERİ İSTİYORUM GENEL BAŞKANIM”

Aynı kadın yurttaş, “Ben ineklerimi geri istiyorum genel başkanım. Ben tekstil işçisi olmak istemiyorum. Tekrar ineklerimi sağmak istiyorum, süt üretmek, buzağılarımı büyütmek istiyorum. Buraya korkarak geldim, mazotum biter diye” dedi.

"UMUDUMUZ ALTILI MASA"

Bir yurttaş, altı siyasi partinin kurduğu birlikteliğe ilişkin “Umudumuz altılı masa. Kendinize hakim olun, altılı masayla bu işi bitirin” dedi. Kılıçdaroğlu, "Tamam bitireceğiz" karşılığını verdi.

“HAYVANLARIMIZ AÇ, HAYVANLARIMIZI KESİME VERİYORUZ”

Bir üretici mazot ve yem fiyatlarından yakınarak; “Geçen sene mazot 6 liraydı, bu sene 27 lira. Karnımızı doyuramıyoruz. Geçen sene yem 90 liraydı bu sene 350 lira. Hayvanlarımız aç, hayvanlarımızı kesime veriyoruz” dedi.