TOKİ'den dev ihale alan AKP’li Mustafa Tetik bağışta 'cimri' çıktı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:38

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:43

Kamudan aldığı büyük ihalelerle dikkat çeken AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik’in şirketi, İstanbul’da devasa bir konut ihalesi daha aldı. TOKİ’nin İstanbul Tuzla’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın doğu kenarında yaptıracağı 625 konut 16 dükkân için açtığı ihaleyi, merkezi Elazığ’da bulunan Tetiş Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. aldı.

İhalesi 2 Kasım 2022 tarihinde yapılan, sözleşmesi 24 Ocak 2023 tarihinde imzalanan ihalenin sonucu, depremden 3 gün sonra 9 Şubat 2023 tarihinde açıklandı. 3 teklifin verildiği ihaleyi Tetiş Yapı İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., 698 milyon 368 bin TL’ye aldı.

Tetiş Yapı firmasının yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Tetik, çarşamba akşamı düzenlenen “Türkiye tek yürek” deprem bağış kampanyasına katılmıştı. Tetik, bağış kampanyasına 6 milyon TL bağışlayacağını duyurmuştu.

12 YILDA 27 İHALE ALDI

Devletten son 12 yılda 27 ihale alan firmanın üstlendiği diğer işlerin bazıları şöyle:

-2016 yılında 42 milyon 268 bin TL’ye Tokat Turhal Devlet Hastanesi.

-2017 yılında 65 milyon 868 bin TL’ye Erzincan Devlet Hastanesi.

-2020 yılında 218 milyon 812 680 TL’ye Elazığ 924 adet konut, ticaret merkezi ve cami inşaatı.

-2020 yılında 48 milyon 868 bin TL’ye Elazığ 179 adet konut inşaatı.

-2017 yılında Elazığ İl Özel İdaresi tarafından kat karşılığı ihale edilen ve Elysium AVM olarak bilinen, Sürsürü Mahallesindeki 416 konut ve 69 mağazayı kapsayan 26 katlı kompleks işini de Tetiş Yapı üstlenmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda yer alan bilgiye göre, arsa bedeli dahil işin muhammen bedeli 320 milyon TL olarak belirlenmişti.

Deprem bölgesinde 26 katlı gökdelen yapılması tartışmalara konu olmuş, AVM’yi de kapsayan inşaat çalışmaları kısa bir süre durmuş ancak daha sonra çalışma kaldığı yerden devam etmişti.

TETİŞ YAPI VE MUSTAFA TETİK

Tetiş Yapı firması, bir başka isim altında faaliyet göstermekteyken, 2008 yılında hisselerinin yüzde 52’si Mustafa Tetik’in ağabeyi Yılmaz Tetik tarafından satın alındı. Çeşitli tarihlerde yapılan hisse devirlerinden sonra 2017 yılında Mustafa Tetik şirketin tek hisse sahibi oldu.

2021 Ocak ayında yapılan AKP Elazığ İl Kongresi’nde Mustafa Tetik, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Tetik AKP’de il ar-ge başkanı olarak görev yapıyor.