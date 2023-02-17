'Deprem bağışı'yla aynı saatlerde... Cengiz’e teşvik tepkisi: '1 gün bile bekleyemediniz mi?'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:11

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 13:16

İktidarın gözde sermaye gruplarından, aldığı kamu ihaleleriyle sık sık gündem olan Cengiz Holding’e ait Eti Alüminyum’a Konya’da yapılacak proje için yatırım teşviki verildi.

Cengiz Holding'in 2005-2009 yıllarına ait 300 milyon dolarlık vergi borcu silinmişti. 2016’da da yaklaşık 425 milyon TL’lik vergi borcunun ‘sıfırlandığı’ öğrenilmişti.

Her yıl milyonlarca lira vergi borcu hükümet tarafından silinen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz geçen günlerde, depremzedelerle ilgili kampanyaya katılarak 3 milyar TL yardım yapacağını açıklamıştı.

CENGİZ'E KONYA'DA TEŞVİK

Cengiz'in bağışını açıkladığı saatlerde gruba iktidar kaynaklı bir ‘kıyak’ daha geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Cengiz’e ait Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya’da yapılacak projeye yatırım teşviki sağlandı.

Buna göre, şirketin yararlanacağı teşvikler şöyle: Yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 85 yatırıma katkı oranı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 75 milyon TL nitelikli personel desteği ve 200 milyon lirayı aşmayacak enerji desteği.

Cengiz Holding'e yapılan bu teşvik sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. İşte tepkilerden bazıları şu şekilde...

"1 GÜN BİLE BEKLEYEMEDİNİZ Mİ"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz:

"Cengiz İnşaat Türkiye Tek Yürek kampanyasına 3 Milyar TL Bağış yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Cengiz Holding'e bağlı Eti Alüminyum'a 3 Milyar 10 Milyon TL teşvik verildi. 1 gün bile bekleyemediniz mi, insanlıktan bu kadar çıktınız mı?"

Cengiz İnşaat Türkiye Tek Yürek kampanyasına 3 Milyar TL Bağış yaptı.



Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Cengiz Holding'e bağlı Eti Alüminyum'a 3 Milyar 10 Milyon TL teşvik verildi.



1 gün bile bekleyemediniz mi, insanlıktan bu kadar çıktınız mı? pic.twitter.com/Mf9iXWdcjD — Ümit BEYAZ (@umitbeyaz34) February 16, 2023"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Beşli Çetenin en bilinen üyelerinden Mehmet Cengiz. Dün deprem bölgesi için 3 milyar TL bağış yaptı. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya'da yapılacak tesis için teşviki kaptı. Yaptığı bağışın parasını, bu şekilde tekrar tahsil etmiş oldu. Yorumsuz…"

Beşli Çetenin en bilinen üyelerinden Mehmet Cengiz. Dün deprem bölgesi için 3 milyar TL bağış yaptı. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya'da yapılacak tesis için teşviki kaptı. Yaptığı bağışın parasını, bu şekilde tekrar tahsil etmiş oldu.



Yorumsuz…#deprem pic.twitter.com/AesNDYYpU8 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 16, 2023

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık: "128 milyar doları çar çur edip hesap vermeyen Merkez Bankası,Demirören’e verdiği 750 milyon dolar krediyi tahsil etmeyen Ziraat Bankası,kamu ihalelerinin peşkeş çekilmesiyle servetini katlayan ve milyonlarca dolar vergi borcu silinen Cengiz Holding halkım parasıyla bağış yapıyor!"