TOKİ mağdurları isyan etti, Murat Kurum eliyle kamerayı kapattı!
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağdurları ile karşı karşıya geldi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Kurum'un, mağdurların isyanına cevap verememesi üzerine eliyle kamerayı kapatmaya çalıştığı görüldü.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında hak sahibi olan yurttaşlar, evlerinin yıllardır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatlarının ve aylık taksitlerin artırılması nedeniyle isyan ediyor.
Son olarak sosyal medyada gündem olan görüntülerde, TOKİ mağdurlarının AKP'nin İBB adayı ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdiği görüldü.
KAMERAYI KAPATTI
Bir yurttaşın "Altı yıldır kiralardayız, sorun çözülmüyor" sözleri üzerine "Öyle bir şey yok" diyen Kurum, kendisini videoya çeken kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı.
Söz konusu görüntülerin hangi tarihte çekildiği ise henüz bilinmiyor.
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