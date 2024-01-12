Projeye kondular: İBB'nin 16 ay boyunca engellenen çalışmasını AKP'li Murat Kurum sahiplendi

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, Mahmutbey gişeler bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 31 Ağustos 2021 tarihinde hazırladığı proje detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) resmi yazıyla bildirdi. Onay için görüşü sorulan KGM, yanıt vermedi. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kez de hatırlatma yazısı gönderdi. İlk başvurudan 16 ay sonra, 5 Ocak 2023 tarihinde İBB’ye yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, adı geçen bölgedeki proje çalışmalarının KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini söyledi.

CEVAP VERİLMEDİ

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nce hazırlanan Başakşehir ilçesi Mahmutbey Gişeler Mevkisi Tem Katılım Yolu Projesi, 31 Ağustos 2021 tarihinde İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan imzasıyla Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne resmî bir yazıyla iletildi. Onay için sunulan protokole yanıt alınamadı. 11 Ekim 2022 tarihinde bu kez hatırlatma yazısı gönderildi. İlk başvurudan 16 ay sonra İBB’ye yanıt veren KGM, “Proje müdürlüğümüzde yürütülmektedir” dedi. Aradan geçen sürede KGM tarafından çalışma yapılmazken İBB Adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde trafik sorununu çözeceklerini söyledi.

KGM ‘BİZ YAPACAĞIZ’ DEDİ, AMA...



Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1. Bölge Müdürlüğü tarafından bölge müdür yardımcısı Arif Yıldız imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda, “Bölge müdürlüğümüze gönderilmiş olan Başakşehir İlçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii TEM Katılım Yolu Ön Projesi’nin onaylanması talep edilmektedir. Bölge müdürlüğümüzün yol ağında yer alan TEM otoyolu Mahmutbey Batı kavşağı ile Mahmutbey Gişeler arası kesimde, trafik sorununun çözülmesi amacıyla proje alternatiflerine yönelik çalışmalar, Bölge Müdürlüğümüzde yürütülmektedir” ifadeleri kullandı.