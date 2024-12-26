TOKİ’den milyarlık satışlar

Yayınlanma: 26.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 kentte, içinde sit, tarım, orman, askeri ve üniversite alanları da olan 563 arsayı satışa çıkardı. Ege Bölgesi’ndeki 80 parselden ise 3 milyar 243 milyon 765 bin 232 TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Aydın’da heyelan riskli ve tarım-orman alanı olan iki alan, Balıkesir’de yedi, Denizli’de 12 Manisa’da yedi, İzmir’de 17, Muğla’da askeri ve üniversite alanı ve tarım-orman alanı olan 35 alanı satışa çıkardı. İzmir’de ise 17 parsel satışta. Yayımlanan ilana göre Aliağa’daki dokuz sanayi ve depolama alanı, Buca’daki iki makilik alan, Çeşme’de dört konut alanı, Dikili’de bir spor, park ve otopark alanı ve Menemen’de bir park, konut ve otopark alanı satışta. TOKİ ayrıca İzmir Seferihisar Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir arsayı da açık artırma yöntemiyle kiraya verecek. Parsellerin satışından en az 1 milyar 164 milyon 859 bin 531 TL gelir elde edilmesi bekleniyor. TOKİ geçen günlerde de KDV’den muaf olarak 51 kentte 607 arsayı satışa çıkarmıştı, bazı arsalar denize sıfır konumdaydı.