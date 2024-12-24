Toktaş anlattı: İYİ Parti toparlanma sürecinde

İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, partisinin toparlanmaya başladığını belirterek “Yerel seçim sonrası başlayan istifalar durdu, katılımlar hızla artıyor” dedi. Toktaş, iktidarın sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini söyledi.

Toktaş anlattı: İYİ Parti toparlanma sürecinde
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Bursa milletvekili Hasan Toktaş, yerel seçimler sonrası kopuşların yaşandığı parti teşkilatlarındaki yükselişe ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Partinin Türkiye’nin bütün illerinde yükselişte olduğunu söyleyen Toktaş, “Büyük bir katılım söz konusu. Geçen cumartesi, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeydik. Orada yaklaşık bin 500 kişilik toplantı yaptık” dedi.

Yerel seçimlerin ardından istifalar yaşandığını söyleyen Toktaş, “Partimiz bir süreç yaşadı. Fakat şu anda partimiz hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Zaten bu anketlere de yansıyor. Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, kamuoyunda ciddi bir beğeni ivmesi yakaladı” ifadelerini kullandı. Toktaş, “Partimiz kurulduğunda Türkiye’de ne eksikse bugün tamamlanan üstüne konan bir şey yok. Aksine daha da derinleşen sorunlarla karşı karşıyayız. Bu konuda İYİ Parti muhalefette bazı konularda tekleşiyor. Parlamenter sistemi sesli olarak söyleyen tek partiyiz. Yanlış gidişe dur deme iradesi göstermeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #afyonkarahisar #İyi Parti #toplantı

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