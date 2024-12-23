İYİ Parti'li Çömez'den helikopter kazası soruları: Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:11

Güncelleme: 23.12.2024 - 11:13

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, yakındaki boş alana düştü. Dün meydana gelen kazada iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, kazayla ilgili soruları Meclis gündemine taşıdı. Çömez, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Çömez'in yönelttiği sorular şöyle:

YOĞUN SİSTE NEDEN HAVALANDI?

"Kaza kırıma uğrayan helikopter; hangi tarih ve saatte, hangi amaçla, nereden havalanmıştır? Muğla’ya ne zaman ulaşmıştır? Helikopter ve personel Muğla’ya hangi görev için gönderilmiştir?

Kaza esnasında hayatını kaybeden dört kişi dikkate alındığında, helikopterde bir hastanın olmadığı anlaşılmaktadır. Helikopterle Muğla’ya bir hasta transfer edildiyse nereden ve hangi amaçla bu transfer gerçekleşmiştir? Hasta transfer etmediyse, helikopter hangi görev için Muğla’da bulunmaktadır?

Helikopterin; Muğla’ya geliş talimatı, Muğla’da kalış süresi ve Muğla’dan ayrılış talimatı kim tarafından verilmiştir? 112 kayıtlarında buna dair detaylı bilgi var mıdır?

Basınla paylaşılan görüntülere bakıldığında yoğun sis olduğu ve görüş mesafesinin son derece kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen helikopter neden havalanmıştır? Pilotların uçuş talimatı kim tarafından verilmiştir? Pilotlara mevcut hava durumu ile ilgili gerekli ve yeterli bilgi verilmiş midir? Verildiyse, kim tarafından verilmiştir?

ERDOĞAN'IN PROGRAMIYLA İLİŞKİSİ VAR MI?

Helikopterin bakım ve teknik yeterlilik durumu zamanında ve gerektiği gibi incelenmiş midir? Buna dair raporlar var mıdır?

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın; 21.12.2024 tarihinde, partisinin Muğla il teşkilatının programına katılacak olması ile helikopterin ve sağlık personelinin Muğla’ya gelişi arasında bir ilişki var mıdır?

Kaza kırım raporu ne zaman tamamlanacaktır ve bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?"