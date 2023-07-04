Tolga Akalın kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın hangi partilerde görev yaptı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi. İYİ Parti Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı olarak göreve getirilen Tolga Akalın'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Tolga Akalın kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın hangi partilerde görev yaptı?
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanlığı görevine Tolga Akalın'nın getirilmesiyle birlikte Tolga Akalın hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Tolga Akalın'nın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Tolga Akalın kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın hangi partilerde görev yaptı? İşte, Tolga Akalın hakkında merak edilenler...
TOLGA AKALIN KİMDİR?
Mehmet Tolga Akalın, 1974 yılında Edirne Keşan'da dünyaya geldi. 1996 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Siyasete 1989 yılında Tekirdağ'da 14 yaşında başladı.
1992 yılı Keşan İlçe Ocakları Yöneticisi, 1995 yılı Keşan Ülkü Ocakları ikinci Başkanı, 1997 2002 Keşan Ocak Başkanı, 2003 yılı MHP Keşan İlçe Yöneticisi, 2006 yılı MHP Keşan İlçe Başkanı, 2006 yılı MHP Edirne İl Başkanlığı görevini yürüttü.
TOLGA AKALIN ÖZEL HAYATI
Evli ve iki çocuk babasıdır.
TOLGA AKALIN HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?
MHP'den istifa ederek İYİ Parti Kurucular Kurulu arasında yer aldı. 2022 yılında Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
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