Tolga Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama: 'Meral Akşener 2023’te kendisinin adaylığını istiyordu'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:26

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:29

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargılandığı davada yaptığı savunmada, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sert sözler söyledi.

KILIÇDAROĞLU 'İŞBİRLİKÇİ' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak ‘Kılıçdaroğlu’nu aileme emanet ediyorum’ diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim. Evet, hatalıyım” dedi.

TOLGA AKALIN'DAN ÇOK KONUŞULACAK YANIT

Bu açıklamaya eski İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, X üzerinden yanıt verdi.

Tolga Akalın, "Kemal Bey’in eksik bildiği husus şudur: Akşener, kendisine karşı aday olmak istedi ancak korkarak geri çekildi. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra…" ifadelerini kullandı.

“MERAL AKŞENER, ÜYELERİN İRADESİNDEN ÇEKİNDİ”

Tolga Akalın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığı süreçte yaşananları şöyle aktardı:

“2 Mart 2023 tarihindeki Altılı Masa toplantısından birkaç gün önce İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK), ‘Masaya Kemal Bey’in ismi gelirse ne diyelim?’ sorusu yöneltildi. Çoğunluk, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu üzerinde mutabakata varılmasını önerdi, ancak Kemal Bey’in ismi gelirse kamuoyu yoklaması talep edilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantının sonuna doğru ben söz aldım. Kısaca, ‘Kemal Bey’in ismi geldiğinde kamuoyu yoklaması talebinde bulunmamız doğru ancak yetersizdir. Masa bunu bir şekilde reddedecektir. Ayrıca ‘üye yoklaması’ isteyelim. Hiçbir genel başkan kendi üyesinden kaçamaz’ dedim. Akşener önce şaşırdı ve ardından ani bir refleksle, ‘Biz bunu inceledik, teknik mahsurları varmış’ diye anlamsız bir gerekçe sunarak bu teklifimi reddetti.”

Akalın, Akşener’in bu oylamanın sonucunda Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’nun birinci çıkmasından çekindiğini iddia etti.

“AKŞENER, KENDİSİ ADAY OLMAK İSTİYORDU”

Akalın, Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda başka bir planı olduğunu ileri sürdü:

“Akşener, aslında ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını istiyordu. Türkiye’yi Erdoğan ve Kemal Bey arasında bir tercihe zorlayarak üçüncü bir seçenek olarak kendisini aday yapmayı hedefliyordu. Ancak bu plan tutmadı.”

Akalın, Akşener’in 3 Mart 2023’te masadan sert bir şekilde kalktıktan sonra CHP’nin, İYİ Parti içerisindeki muhalif isimleri Akşener’in üzerine saldığını ve yoğun bir baskı kurduğunu belirtti.

Tolga Akalın, Akşener’in masadan kalktıktan sonra psikolojik olarak zorlandığını ve 4 Mart 2023’te Ersan Şen’e adaylık teklif ettiğini öne sürdü.

Akşener’in dönüşü için CHP’nin, iki büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılmasını içeren bir formül sunduğunu ve Akşener’in bu formülle masaya döndüğünü söyledi.

“KILIÇDAROĞLU EKSİK BİLİYOR”

Akalın, Kılıçdaroğlu’nun savunmasında söylediklerinde eksik bilgi olduğunu iddia ederek şunları ekledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun eksik bildiği nokta şudur: Akşener, aslında kendisi aday olmak istemiş, ancak çekinerek bu plandan vazgeçmiştir. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra ortaya çıkmıştır.”