Eski danışmanından Akşener’e ağır sözler: ‘O saraya, ben davaya’
Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sitem dolu ifadeler kullandı. İde, "Meral hanım saraya, ben, Avukatım sevgili Ayşegül İlhan'la davaya" dedi.
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Akşener ile ilgili sitem dolu ifadeler kullandı.
Avukatı ile birlikte verdiği pozu paylaşan İde, paylaşımında şunları söyledi:
"Sarayın ekrancısı Onur Erim, Meral Akşener'e ağır hakaret etmişti..
Ben de olması gerekeni yapıp yanıt verdim.
Günler günleri kovaladı;
Meral hanım saraya, ben, Avukatım sevgili Ayşegül İlhan'la davaya :))
Canım Türkiyem!"
Sarayın ekrancısı Onur Erim, Meral Akşener'e ağır hakaret etmişti..— Murat ide (@Murat_ide) November 14, 2024
Ben de olması gerekeni yapıp yanıt verdim..
Günler günleri kovaladı;
Meral hanım saraya, ben, Avukatım sevgili Ayşegül İlhan'la davaya :))
Canım Türkiyem ! pic.twitter.com/JPdunZoKW8
Etiketler: #Meral Akşener #Murat İde
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