Toplusözleşmede ikramiye oyunu!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Memur-Sen’in genele yönelik 136 maddeyi müzakere edeceğini kamuoyuna açıkladığını, bunların içerisinde 6. ve daha önceki dönemlerden devam eden 53 madde bulunduğunu söyledi.

Bu 53 madde içerisinde birkaç maddede ek ödeme puanları ile ilave ücretlerde yüzdelik oranda “dostlar alışverişte görsün misali” sembolik artışlar yapıldığını dile getiren Hamzaçebi, “25 bin talep edilen emekli olanlara ödenecek tazminatı belirleyecek gösterge rakamı 13 bin 558 olarak aynen kalmıştır. Bu tazminat gösterge rakamı, memura seyyanen verilip emekliliğe yansıtılmayan 8 bin 77 TL dolayısıyla büyük önem arz etmekteydi” dedi.

Hamzaçebi, sözleşmede refah payı bulunmadığını, avukatlık vekâlet ücretleri ve yol tazminatları ile ilgili kazanım olmadığını dile getidi.

(Alay Hamzaçebi)

‘DAVA AÇACAĞIZ’

Hamzaçebi, hizmet kolunda toplam sendikalı olabilecek çalışanların yüzde 2’den fazlasını üye yapmış sendikaların üyelerine üç ayda bir aylık veya ücretleri ile birlikte ödenen (ocak, nisan, temmuz, ekim) toplusözleşme ikramiyesinin (şu an 700 TL) aylık olarak ödenmesi için düzenleme yapıldığını da bildirdi.

Daha önce yüzde 1 olan barajın Danıştay tarafından iptal edilmesi üzerine bu kez yüzde 2 barajı getirildiğini, konunun halen Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde bulunduğunu belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Üç ayda bir ödenen toplusözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesinin toplusözleşme metnine eklenmesi hem yasal değil hem de art niyetlidir. Toplusözleşme metni ile yasa değişmez. Kendilerine şu anda Türkiye’nin 3. büyük memur sendikası konfederasyonu Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikaları en büyük rakip olarak görmektedirler. Bizler Büro-İş Sendikası olarak toplusözleşme metni yayınlanır yayınlanmaz toplusözleşme ikramiyesinin aylık ödeneceği maddesine karşı dava açacağız.”