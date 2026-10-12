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'Torpili' yayında itiraf etmişti: Avukat Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi!

'Torpili' yayında itiraf etmişti: Avukat Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi!

12.10.2026 15:56:00
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Haber Merkezi
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'Torpili' yayında itiraf etmişti: Avukat Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi!

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir’in “Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi hâkim ve savcı yaptık” sözleri yargıda kadrolaşma tartışmasını alevlendirdi. Tepkilerin ardından Ağdemir, Ankara 2 No'lu Baro başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Katıldığı televizyon programında "70 üyemizi hakim-savcı yaptık" ifadelerini kullanan Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, tepkilerin ardından başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

"TORPİL" İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir’in bir televizyon programında sarf ettiği sözler yargı kamuoyunda büyük tepki topladı. 

Ağdemir’in, "Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık iki senelik çalışma dönemimizde yetmiş tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüşelim. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık ayrıcalık tanıdı" ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

İki yılda 70 avukatın hâkim ve savcı olmasına referans olduklarını söyleyen Ağdemir’e Yargıçlar Sendikası, hukukçular ve muhalefet temsilcilerinden tepki geldi.

Yargıçlar Sendikası, Bakanlık tarafından bazı barolara ayrıcalık tanınıp tanınmadığının açıklanmasını ve söz konusu 70 kişinin mesleğe kabul süreçlerinin incelenmesini istedi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

Sözleri büyük tartışma yaratan Ağdemir, son olarak Ankara 2 No'lu Baro başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

X hesabından bir paylaşım yapan Ağdemir, "Şahsıma yönelik kamuoyunda oluşturulan tartışmaların temsil ettiğim kuruma daha fazla zarar vermemesi, Baromuzun itibarının korunması ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin daha fazla ucuz siyaset malzemesi haline gelmemesi adına Ankara 2 No’lu Barosu Başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

'YORUMLARI KAPATARAK' DUYURDU

Ağdemir'in "yorumları kapatarak" yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"KAMUOYUNA SAYGILARIMLA

Değerli meslektaşlarım, kıymetli kamuoyu;

Son günlerde, katıldığım bir canlı yayında kullandığım bazı ifadelerin, konuşmanın bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını; şahsımın, yürüttüğüm görevin ve temsil ettiğim Ankara 2 No’lu Barosu’nun hedef alındığı bir tartışma sürecinin içine çekildiğini üzülerek müşahede ediyorum.

Bir açıklamanın bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesinin, belirli ifadeler üzerinden bir algı oluşturulmasının ve iki yıldır verilen emeğin tek bir tartışmaya indirgenmesinin kasıtlı ve kötü niyetli çarpıtmalara sebebiyet verdiğini bu süreçte bir kez daha gördüm. Üzüntüm, yalnızca şahsıma yöneltilen eleştirilerden değil; avukatlık mesleğinin, barolarımızın ve genç meslektaşlarımızın başarılarının bu tartışmaların malzemesi haline getirilmesindendir.

Ankara 2 No’lu Barosu Başkanlığı görevini yürüttüğüm süre boyunca amacım; meslektaşlarımızın haklarını korumak, staj eğitimini güçlendirerek genç hukukçularımızın gelişimine katkı sunmak ve Baromuzu daha ileriye taşımak olmuştur. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz emeğin, yapılan çalışmaların ve kazanımların görmezden gelinerek şahsım üzerinden bir takım muhalif çevrelerce kurumumuza yönelik siyasi bir tartışma yürütülmesini kabul etmem mümkün değildir.

Bununla birlikte, kişisel haklılık iddiasının, temsil edilen kurumun itibarının önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü barolar, hiçbir kişinin şahsi meselesinden ibaret değildir. Avukatlık mesleğinin onuru, etik değerleri ve ahlaki sorumluluğu; kişisel beklentilerinden ve bazı çevrelerin siyasi hesaplarından daha büyüktür.

Eleştiriye açık olduğumu ifade etmiştim. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığını da biliyorum. Ancak eleştiri ile bağlamından koparma, taraflı değerlendirme ile peşin hüküm kurma, çarpıtmayla algı oluşturma çabaları arasındaki ayrımın iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Kamu görevi ve yargı mensupluğuna ilişkin süreçlerde liyakat, eşitlik ve hukuka bağlılık ilkelerinin korunması gerektiği yönündeki inancım da sonsuzdur. Bu ilkelerin tartışıldığı bir ortamda, şahsım üzerinden yürütülen algı operasyonunun Baromuzun geleceğine zarar vermesine izin vermemek de yine benim sorumluluğumdur.

Bu nedenle, şahsıma yönelik kamuoyunda oluşturulan tartışmaların temsil ettiğim kuruma daha fazla zarar vermemesi, Baromuzun itibarının korunması ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin daha fazla ucuz siyaset malzemesi haline gelmemesi adına Ankara 2 No’lu Barosu Başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum.

Bu süreçte yaşananların, meslektaşlarımızın ortak değerlerine zarar vermeden, sağduyu ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmesini temenni ediyorum.

Görev sürem boyunca benimle birlikte çalışan, baromuzun gelişmesi için emek veren, desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz emeğin, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve genç hukukçularımız için verdiğimiz mücadelenin zaman içinde hakkaniyetle değerlendirileceğine inanıyorum.

Şahsıma yönelik tartışmaların ötesinde, hukuk devletinin temel ilkelerine, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına, avukatlık mesleğinin onuruna ve Ankara 2 Nolu Baromuzun kurumsal saygınlığına bağlılığımın devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Av. Gökhan Ağdemir"

İlgili Konular: #torpil #Ankara Barosu #adaylık

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