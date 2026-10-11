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Av. Prof. Ümit Kocasakal'dan, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'a sert tepki: 'Çoklu baro sistemi, torpilin aracısıdır'

Av. Prof. Ümit Kocasakal'dan, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'a sert tepki: 'Çoklu baro sistemi, torpilin aracısıdır'

11.10.2026 14:01:00
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Haber Merkezi
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Av. Prof. Ümit Kocasakal'dan, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'a sert tepki: 'Çoklu baro sistemi, torpilin aracısıdır'

İstanbul Barosu başkanlığına yeniden aday olan Av. Prof. Ümit Kocasakal, Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir’in 70 avukatın hâkim ve savcı olmasına aracılık ettikleri yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamayı “hukuk yolsuzluğu” olarak nitelendiren Kocasakal, torpil ve kayırma iddialarına ilişkin Adalet Bakanlığına ve barolara yanıtlanması gereken sorular yöneltti.

İstanbul Barosu başkanlığı için yeniden aday olan, eski baro başkanı Av. Prof. Ümit Kocasakal, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir'in, "70 avukatın hakim ve savcı olmalarımda aracılık yaptıkları" yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bu açıklamanın, fon skandalı kadar büyük bir hukuk yolsuzluğu olduğunu belirten Av. Kocasakal, "Bu açıklama; torpilin, kayırmanın itirafı ve delilidir. Bu yakın ilişki ile çoklu baronun neye hizmet ettiği de apaçık ortaya çıkmış, tarafsızlık, liyakat masalları çökmüştür" dedi.

"LİYAKAT MASALLARI ÇÖKTÜ"

Ankara 2 No'lu Baro'yu "geçiş garantili baro" olarak nitelendiren Kocasakal, açıklamasında şunları söyledi:

"Ankara, 2 numaralı baro başkanı açıklama yapmış. İki yıllık çalışma dönemlerinde baro üyesi 70 avukatın hakim ve savcı olması için Adalet Bakanlığı ile görüşmüşler ve referans olup onları hakim savcı yapmışlar! Bakanlık da ayrıcalık tanımış!

Bu, fon skandalı kadar büyük, üzeri örtülemeyecek bir hukuk yolsuzluğudur. Bu açıklama; torpilin, kayırmanın itirafı ve delilidir. Bu yakın  ilişki ile çoklu baronun neye hizmet ettiği de apaçık ortaya çıkmış, tarafsızlık, liyakat masalları çökmüştür."

KOCASAKAL'DAN PEŞ PEŞE SORULAR

"Şimdi, aslında cevapları bilinse de hem numaralı baronun hem de Adalet Bakanlığının açıklaması gereken ve tüm Türkiye’yi ilgilendiren sorular bulunmaktadır: Liyakat bunun neresindedir? Hakim ve savcı alımlarındaki sınavlar niye ve nasıl yapılmaktadır?

Bu şekilde referansa' dayalı ve 'ayrıcalıklı' olarak hakim savcı yapılanlar şu an hangi konumlarda görev yapmakta, mesela kamuoyunun ilgisi altındaki soruşturmalarda, tutuklamalarda, el koymalarda  yer almakta mıdırlar? Bu gibi 'geçişler' nereye kadar olmaktadır?

Aynı ilişki İstanbul’daki 'numaralı' baro üzerinden de mevcut mudur? Örneğin bu gibi 'referans' ve 'ayrıcalıklar' birtakım soruşturmalar ve yargılamalarda, yahut önemli birtakım davaların 'üstlenilmesinde' de devreye girmekte midir? Farklı etki göstermekte midir?"

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