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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir'in 'itiraf'ı Akın Gürlek'e soruldu: 'Bu ayrıcalık hangi uygulamaya dayanıyor?'

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir'in 'itiraf'ı Akın Gürlek'e soruldu: 'Bu ayrıcalık hangi uygulamaya dayanıyor?'

11.10.2026 12:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir'in 'itiraf'ı Akın Gürlek'e soruldu: 'Bu ayrıcalık hangi uygulamaya dayanıyor?'

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in bir televizyon kanalının canlı yayınında dile getirdiği 'ayrıcalık' itirafı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soruldu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in katıldığı bir televizyon programında kullandığı "itiraf" niteliğindeki sözlerine dikkat çekti.

Ağdemir'in açıklamasında, "Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, iki sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim, savcı yaptık" ifadelerini kullandığını belirten Özdağ, "Hakim ve savcıların seçilmesi, mesleğe kabulü ve atanması süreçlerinin Anayasa'ya, ilgili mevzuata, liyakat ve eşitlik ilkelerine uygun yürütülmesi hukuk devletinin olmazsa olmaz gereğidir" vurgusu yaptı.

"AYRICALIK HANGİ UYGULAMAYA DAYANIYOR?"

Özdağ, Bakan Akın Gürlek'e konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

"Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in iki yıl içerisinde barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın barolarına bir ayrıcalık tanıdığını ifade ettiği açıklama hakkında şahsınızın ve Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

Açıklamada belirtilen iki yıllık dönemde Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı kaç avukat hakimlik veya savcılık mesleğine kabul edilmiştir?

Hakim ve savcı adaylarının belirlenmesi ve mesleğe kabulü süreçlerinde baro üyeliği bir ölçüt olarak kullanılmakta mıdır? Kullanılmıyorsa, açıklamada dile getirilen ayrıcalık ifadesi hangi uygulamaya dayanmaktadır?

Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı avukatların hakimlik ve savcılık mesleğine kabulüne ilişkin süreçlerde mevzuata aykırı bir uygulama veya diğer adaylar aleyhine bir farklılık bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonucu nedir?"

AÇIKLAMA YAPTI: HUKUKÇLARIMIZI DESTEKLEMEK SORUMLULUĞUM

Gökhan Ağdemir, sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine yaptığı yeni açıklamada ise konuşmasının belirli bir bölümünün kesilerek servis edildiğini ve “gerçeği yansıtmayan bir algı” oluşturulduğunu savundu.

Baroya bağlı Staj Eğitim Merkezi’nde eğitim alan hukukçuların hâkimlik ve savcılık sınavlarını kendi başarılarıyla kazandığını belirten Ağdemir, "mesleki yeterliliklerini ilgili mercilere anlatmanın baro başkanı olarak sorumluluğunun bir parçası olduğunu" öne sürdü.

Ağdemir’in açıklamasının tamamı şöyle:

"Ankara 2 No’lu Barosu ve şahsım hakkında son günlerde yayımlanan haberlerde, konuşmamın öncesi ve bağlamı göz ardı edilerek yalnızca belirli bir bölümünün kesilip servis edilmesi suretiyle kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmuştur. Bir baronun görevi yalnızca avukatların hak ve menfaatlerini savunmakla sınırlı değil, aynı zamanda genç hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve nitelikli hukukçuların yetişmesi için çalışmaktır. Ankara 2 No’lu Barosu olarak bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Staj Eğitim Merkezimizde, genç meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye, onları mesleğe daha donanımlı hazırlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürütüyoruz. Bu eğitimlerden geçen, kendi başarılarıyla hâkimlik ve savcılık sınavlarını kazanan genç hukukçularımızın mesleki yeterliliklerini ve başarılarını ilgili mercilere anlatmak, onların yanında durmak, gelişimlerini desteklemek, bir baro başkanı olarak sorumluluğumun doğal bir gereğidir. Açıklamalarımın bağlamından koparılarak “hâkimlik garantili baro” gibi ucuz ve seviyesiz ifadelerle servis edilmesi, baro seçimlerine yalnızca bir hafta kala zavallı bir algı yaratma çabasının açık göstergesidir.

Eleştiriye açığız; ancak sözlerimizin kesilerek anlamının değiştirilmesine, eğitimdeki emeğimizin itibarsızlaştırılmasına ve meslektaşlarımızın başarılarının siyasi hesaplara malzeme edilmesine asla sessiz kalmayacağız, müsaade etmeyeceğiz. Ankara 2 No’lu Barosu Staj Eğitim Merkezimizde yetişen, mesleki sınavlarda başarı gösteren ve bugün hukuk camiasının farklı alanlarında görev üstlenen tüm meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz. Ankara 2 No’lu Barosu olarak, ülkemize daha nitelikli ve donanımlı hukukçular yetiştirmek ve hukuk camiamıza değer katmak için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

 

 

İlgili Konular: #Ankara Barosu #Akın Gürlek #Yeni Yol grubu

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