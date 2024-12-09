Torunu Ali Tahir'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size teşekkür ediyoruz'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:49

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretleri kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı.

Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, torunu Ali Tahir Erdoğan da bir 'soru' geldi.

"BENİM ASLINDA BİR SORUM YOK..."

Bilal Erdoğan'ın oğlu Ali Tahir, 11 yaşında olduğunu belirtti.

Elinde notlar ile sözlerini tamamlayan Ali Tahir, “Sayın Cumhurbaşkanım, benim aslında bir sorum yok. 11 yaşında bir genç olarak bu fırsatları bizlere sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sözlerini tamamlayan 11 yaşındaki torununa Erdoğan, "Kendini takdim etsene oğlum" dedi. Yalnızca ismini söyleyince de "Soyadın ne?" diyerek tekrar etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Ali Tahir'in kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Ali Tahir, “Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum” dedi.