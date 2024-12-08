Erdoğan açıkladı: 2025'te KYK bursu ne kadar olacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan açıkladı: 2025'te KYK bursu ne kadar olacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:57

Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını belirtti.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" yanıtını verdi.

'3 BİN LİRA İYİ Mİ?' DİYE SORDU

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Erdoğan #kyk #KYK Burs

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