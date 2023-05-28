Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:55

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:55

Trabzon'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS TRABZON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Trabzon'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.4'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA TRABZON'DA NE KADAR OY ALDI?

Trabzon'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31.26 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA TRABZON'DA NE KADAR OY ALDI?

Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68.74 oy aldı.

14 MAYIS TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Trabzon seçim sonuçları! Trabzon'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Trabzon'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN TRABZON'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yüzde 65.50 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TRABZON'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yüzde 28.16 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN TRABZON'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Trabzon'da yüzde 5.92 oranla oy aldı.