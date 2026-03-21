Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'nun pankartı kaldırılmıştı... CHP'li vekilden sert tepki: 'Siz kimsiniz, haddinizi bilin!'

CHP Trabzon İl Örgütü tarafından İBB Başkanı ve 13.Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Akçaabat'taki köyünde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti 27. Dönem Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık çok sayıda ilçe başkanı ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan CHP Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu, iktidarın Ekrem İmamoğlu korkusu olduğu için pankartlarının toplatıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Onlardan öyle korkuyorlar ki sesinden korkuyorlar, fotoğrafından korkuyorlar, isminden korkuyorlar. Bu korku gözlerini kör etmiş durumda. Ramazan bayram tebriğini Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafıyla astık diye Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sadece İmamoğlu'nun olduğu fotoğrafların toplatılma kararı alındı. Bunun sebebi nedir? İmamoğlu korkusu. Korkmayın, korkunun ecele faydası yok."

"SİZLERİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ VE BURALARI NE KADAR ÖZLEDİĞİNİ BÜYÜK BİR GÖSTERGESİDİR"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı mektubu şu sözlerle aktardı:

"Bugün benim güzel köyümde bayramlaşma tertipleyen katılan doğduğum evle benim adıma hasret gideren, çocukluğumun geçtiği mis gibi Cevizli Köyü’nün topraklarında yürüyen havasına, suyuna, taşına, toprağına şahitlik ederek benim için atalarımın mezarlarında dua eden herkese minnet duygularımı iletiyorum. Bu buluşmayı tertipleyen Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne il başkanımız Sayın Mustafa Bak’ vasıtasıyla hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

Tutsak olmak haksız ve hukuksuzca Türkiye siyaseti siyaset tarihinin en vahşi saldırı ve zalimliklerine maruz kaldık. Mertliği değil, namertliği tercih edenlere, zalimliği kumpası yöntem olarak görenlere karşı çok büyük dirençle, azim ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kişisel çıkar, menfaat ve koltuk hırsı için devletin ve yargının bütün imkanlarını kirli yöntemleriyle zalimliği, kuralsızlığı, hukuksuzluğu tercih edenlere karşı en büyük kuvvetle arzu ettiğimiz Türkiye geleceği için çok çalışıyoruz.

Kötüler, zalimler, menfaatçiler kaybedecek, aziz Türk milleti başaracak ve kazanacaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesiyle arzu ettiğimiz Türkiye'nin kadim devlet anlayışı kazanacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz kazanacaktır. Her şey çok güzel olacak. Sizlerin hemşerilerimin Trabzon ve Karadeniz Karadeniz'in Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, seçim zamanı geldiğinde halkın iktidara ders vereceğini ifade ederek şunları ifade etti:

"Öyle bir hastalığa tutulmuşlar ki bütün dünyanın takdir ettiği alkışladığı bu yiğidimizden öyle korkuyorlar ki resimlerine bile tahammül edemiyorlar. Türk milleti vicdanlı, onurlu bir millettir. Sandık önüne geldiği zaman bu haksızlıkları bu zulmü yapanlara öyle bir ders verecekler ki o geldikleri gibi değil, hiç ummadıkları gibi onları gönderecek. O günler yakındır."

"HADDİNİZİ BİLMİYORSANIZ, ARTIK SİZE HADDİNİZİ BİLDİRME ZAMANI GELMİŞTİR"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun toplanan pankartlar hakkında hukuksuzdur dediği ifadeleri hatırlatarak üst geçitlerde asılı olan büyükşehir pankartlarını öne sürerek şöyle konuştu:

"Bir pankart olayı yaşandı Trabzon'da maalesef 13. Cumhurbaşkanı'nın ilinde. Bunu kendilerine yakıştırabilirler ama inanın hiç kimse onlara yakıştıramıyor. Biliyoruz ki bu pankartta hiçbir hukuksuzluk yoktur. Sayın Uraloğlu 'hukuka aykırı' demiş. Hukuka aykırı bir şey görmek istiyorsa bütün üst geçitlerde olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın pankartlarını görsün. Hukuka aykırı bir şey yok. Mahkum olana kadar yani karar kesinleşene kadar herkes bu ülkede suçsuzdur. Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. Haddinizi bilmiyorsanız, artık size haddinizi bildirme zamanı gelmiştir, bunu da çok yakında göreceksiniz. Artık hep birlikte daha da öfkemizi içimize gömerek bir o kadar çalışma azmiyle hep birlikte çalışacağız ve en yakın zamanda o Silivri'de oynanmaya çalışılan yargı tiyatrosunu da bir kenara atarak biz sayın Ekrem İmamoğlu'yla Murat Çalık Başkanımla, Sayın Akgün'le diğer belediye başkanlarımızla ve yol arkadaşlarımızla buluşacağız."