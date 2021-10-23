Trabzon Valiliği: İnternetten Gülen'e ait kitapları satan kadın gözaltına alındı

Trabzon Valiliği, internetten FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait kitapları satan kadının gözaltına alındığını bildirdi.

AA
23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:09
Trabzon Valiliği: İnternetten Gülen'e ait kitapları satan kadın gözaltına alındı
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Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik araştırmalar kapsamında A.N.A'nın (24) internette FETÖ lideri ve kurucusu Fetullah Gülen'e ait kitapların satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sürmene ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan 2 cep telefonu, 2 hard disk ve SIM karta el konuldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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