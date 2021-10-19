FETÖ kumpası mağduru Mustafa Önsel isyan etti: "Benimle uğraş, evlatlarımla değil!"

19 Ekim 2021 Salı, 23:18

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla hedef aldığı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yaklaşık beş yıl hapis yatan ve yakın zamanda oğlunu kaybeden Önsel, "Yastayım! Şu an kenarda durayım, siyasi paylaşım yapmayayım dedim ama Vicdanını kaybetmiş Halis! Benimle uğraştığın yetmedi mi? Çocuklarımla niye uğraşıyorsun? Allah'a inanıyor musun? Vicdanın var mı? Benimle uğraş, evlatlarımla değil! Allah ve hukuk huzurunda hesap vereceksin!" ifadelerine yer verdi.

Halis bir kod isimdir. Eh çocuğumu işten çıkartacak kadar çok güçlü bir konumda. Soranlar araştırırsa bulur!

O zaten kendini biliyor!

Mesaj ona... — Mustafa Önsel (@mustafaonsel) October 19, 2021

Önsel ardından da "Halis bir kod isimdir. Eh çocuğumu işten çıkartacak kadar çok güçlü bir konumda. Soranlar araştırırsa bulur! O zaten kendini biliyor! Mesaj ona..." şeklinde devam etti.

Önsel'in bu iletilerine çok fazla yorum gelirken, yorum yapanların önemli bir kısmı, "Halis" kod adlı bu kişinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğu iddiasında bulundular.