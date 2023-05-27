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Trabzon'da kadınlar sokağa çıktı: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

Trabzon’da kadınlar, AKP listelerinden TBMM’ye giren HÜDA PAR’ı protesto için yürüdü. İzmir Marşı’nı okuyan kadınlar, “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00
Trabzon'da kadınlar sokağa çıktı: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz
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Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin kadın kolları dün Trabzon’da yürüyüş düzenledi. Atapark mevkiinden başlayan yürüyüş Atatürk Alanı’nda son buldu. Katılımın yoğun olduğu yürüyüşte, “Hak, hukuk, adalet”, Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları atıldı. 

"BAŞARMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamayı okuyan CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Nil Bektaş, şunları söyledi:

“Kadınlara karşı ayrımcılığın tecavüzlerin, şiddetin, uyuşturucu çeteleri ve mafya yapılanmalarının, çocuk istismarları ve genç kadınların mağduriyetlerinin, işsizliklerinin, yoksulluk ve yoksunluğun, aşağılanmanın ve ötekileştirilmenin karşısında duruyoruz. Cesaretle başarmak zorundayız. Bu anlayışla kazanımlarımızı korumak, geleceğe emin adımlarla yürümek, damgamızı vurmak ve umutlarımızı gerçeğe dönüştürmek için güç birliği yapmayı diliyoruz.”


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