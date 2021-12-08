Trafik cezalarında büyük artış

08 Aralık 2021 Çarşamba, 12:12

HGS cezası tebligatlarında büyük artış yaşanmasına dikkat çeken isimlerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'di. Gürer, son zamanlarda trafik cezalarında yaşanan büyük artışa dikkat çekerek, "Geçmeyen aracın parasını vatandaşın cebinden çıkarmak için adımbaşı cezalar yazılıyor. Bu da bir fırsatçılıktır” dedi.

"YARGITAY KARARINA RAĞMEN"

HGS cezalarının tebligatında yaşanan sorunlara ilişkin bir belgenin içeriğini de gazetecilere okuyan Gürer, HGS cezalarının arttığını, bunların adreslerine teslim edilmesinde, PTT’nin kadrolu elemanlarının yeterli olmaması nedeniyle, Yargıtay kararına rağmen, tebligatların taşeron firma elemanlarına yaptırıldığını belirtti.

Otomatik geçiş sisteminde (OGS) sürücünün telefonuna bilgi ulaştırıldığını ve sürücünün daha sonra gidip OGS parasını yatırabilmesine olanak tanındığını anımsatan Gürer, HGS’de böyle bir sistemin olmamasının büyük mağduriyetler yarattığını söyledi.

"118 LİRALIK CEZA, 1300 LİRA OLUYOR"

Çok sayıda tebligat olması ve bu tebligatları dağıtacak personel konusunda eksiklik olması nedeniyle yaşanan sorunların önemli boyutlara ulaştığına işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “HGS cezasıyla ilgili 2 ay para yatırmayan sürücüye icra takibi başlatılıyor. 118 liralık geçit ücreti 1300 liraya çıkıyor. Vatandaşa yazık değil mi? 2 ay olacağına 6 ay olsun. 6 ay bekle; para yatırmazsa ondan sona icra işlemlerine başla” diye konuştu.

"ASIL FIRSATÇILIK BU"

Gürer, Yargıtay’ın daha önce aldığı karara göre PTT’de taşeron firma çalışanlarına, 7201 sayılı Kanuna göre tebligat yapma görevi verilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen, ortan HGS cezalarının tebligatında taşeron firma çalışanlarının görevlendirilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti. Gürer, “Yargıtay kararına rağmen neden taşeron firma çalışanlarına tebligat yaptırıyorsunuz? HGS’de çok ceza kesildi, bunlar icraya düştü. İcraya düşünce para lazım; işte bu fırsatçılıktır” ifadelerini kullandı.

"HER KİLOMETREDE BİR KONTROL"

Trafik cezalarının arttığını ve neredeyse her kilometre başında kontroller yapıldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların keyfi olarak trafik cezası kesildiği yönünde şikayetlerde bulunduğunu söyledi.

"VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ"

Trafik kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Gürer, şöyle konuştu:

“Can güvenliği açısından da bu denetimler yapılmalı. Ancak vatandaş diyor ki; aynı yolda 3 kez ceza aldım. Elime gelen makbuzlarda hız limiti değerlendirmesinin 3’ü de farklı diyor.”

"VATANDAŞ İCRA KISKACINDA"

AKP iktidarının, ekonomiyle ilgili sorunlar arttıkça topu olmayan dış güçler ve olmayan stokçulara attığına vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, şunları söyledi:

“Şayet var ise dış güçler ve stokçularla mücadele önemli. Ancak fırsatçılığa da bakmak lazım. Devlet trafik cezalarıyla ilgili şu anda fırsatçılık yapıyor. Enerjide, doğalgazda dağıtım firmaları ve hızlı geçiş sistemi gibi vatandaştan tahsilat yoluyla alacağı parayı icraya veriyor.”

"SORUMLUSU SİYASİ İKTİDARDIR"

Bu olumsuz tablonun sorumluluğunun mevcut iktidarda olduğunu ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

“O zaman siyasi iktidar önce ülkenin gerçeklerini görecek. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıları fark edecek. Bunlarla ilgili yaptırımlarındaki hızını fiyatların artışındaki hız karşısında uygulama biçimi olarak anlara karşı düzenlemelere gidecek.

Eğer serbest piyasa ekonomisinde aracılık sistemini ortadan kaldırmadıysanız. Eğer siz kar marjlarını müdahale edecek bir uygulamayı yaşamdan kaldırdıysanız. Eğer siz belediyelerin denetimini tamamını merkeze aldıysanız ülkenin içinde bulunduğu koşullarda yaşanan sorunlar ortadan kalkmaz, bunlar tamamen kamucu bir anlayışla soruna bakmayan, ekonomi de sıkıntı yaratacak uygulamaları sürdüren anlayışın eseridir…”