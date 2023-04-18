Trafik kazası geçirmişti: Meral Danış Beştaş'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Meral Danış Beştaş, tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceğini duyurdu.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 13 Nisan’da seçim çalışmaları için gittiği Erzurum'da trafik kazası geçirmişti. Danış Beştaş ve araçta yer alan iki kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Danış Beştaş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek. Bu süreçte arama ve mesajlara dönemediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Bu süreçte arama ve mesajlara gösterilen yoğun ilgi, iletilen güzel dilekler ve dile getirilen sevgi için herkese müteşekkirim. Beni arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm partililerimize, dostlarımıza, herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.”
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