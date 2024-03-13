Tramvay seferlerine 'Murat Kurum' engeli
İstanbul'da T1 tramvay hattının enerji teline AKP'nin astığı Murat Kurum'un seçim afişi dolandı. Tramvay seferleri bir süre aksadı.
İstanbul Galata Köprüsü'ne asılan Murat Kurum'un seçim afişi T1 tramvay hattının enerji teline dolandı. Tramvay seferleri yapılan çalışma nedeni ile 20 dakika boyunca aksadı.
Metro İstanbul X (Twitter) hesabından duyurdu:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde katener (enerji) teline afiş dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 13, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde katener (enerji) teline afiş dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. pic.twitter.com/uItvalAHVC
Yapılan çalışmanın ardından T1 Kabataş - Bağcılar tramvay hattı normale döndü.
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