Tramvay seferlerine 'Murat Kurum' engeli

İstanbul'da T1 tramvay hattının enerji teline AKP'nin astığı Murat Kurum'un seçim afişi dolandı. Tramvay seferleri bir süre aksadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:28
Tramvay seferlerine 'Murat Kurum' engeli
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İstanbul Galata Köprüsü'ne asılan Murat Kurum'un seçim afişi T1 tramvay hattının enerji teline dolandı. Tramvay seferleri yapılan çalışma nedeni ile 20 dakika boyunca aksadı.

Metro İstanbul X (Twitter) hesabından duyurdu:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde katener (enerji) teline afiş dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."

Yapılan çalışmanın ardından T1 Kabataş - Bağcılar tramvay hattı normale döndü.


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